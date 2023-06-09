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На Київщині схопили священника УПЦ МП, який отримав подяку з Росії

Олена РощінаП'ятниця, 9 червня 2023, 11:48
На Київщині схопили священника УПЦ МП, який отримав подяку з Росії
Фото ДПСУ

Державна прикордонна служба України повідомляє, що в Київській області зупинили священника колишньої Української православної церкви Московського патріархату. 

Джерело: ДПСУ в Telegram і на сайті

Деталі: Священника днями зупинили для перевірки прикордонники на в'їзді в столицю.

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Під час перевірки інформації в базах даних та відкритих джерелах з’ясувалося, що уродженець Житомирщини 1974 року народження донедавна був настоятелем одного з храмів "УПЦ МП" на території Київщини.

Також є інформація щодо його можливої причетності до диверсійної діяльності країни агресора на території України.

Дослівно Держприкордонслужба: "Черговий фанат "русского міра" в рясі попався. На Київщині зупинили священника колишньої УПЦ МП. У його телефоні знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови Тверської митрополії РФ від 2023 року. 

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Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ!".

Деталі: ДПСУ оприлюднила фото чоловіка в цивільному одязі, його "благодарность" і "Воинский требник" (збірка молитовних співів).

Судячи з тексту подяки, вона видана за "добросовісну працю" під час практики в Твері (РФ) у лютому 2023 року.

Після перевірки прикордонники передали церковника Службі безпеки України (СБУ).

 
 
 
 

Теми: УПЦ МППрикордонна службаСБУКиївська область
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