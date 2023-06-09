"Намотували кола навколо міст": Повітряні сили розповіли про нічну атаку РФ

Російська Федерація продовжує тероризувати Україну ударами з повітря, намагаючись промацати слабкі місця ППО та посіяти паніку серед громадян.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Цього разу направили і дрони-камікадзе, і розвідувальні безпілотники, і ракети, які літали фактично кругами (вони так запрограмовані, що можуть намотувати фактично кола довкола міст).

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Яка мета? Те, що – паніку сіяти – то я навіть не беру до уваги, це – завжди, а загалом, щоби розосередити увагу ППО, з’ясувати її слабкі місця. "Шахеди" застосовуються для виснаження боєкомплекту, промацування слабких місць нашої протиповітряної оборони.

Ракети теж хочуть ввести нас в оману, адже їх запускають в одному напрямку, потім вони змінюють напрямок, намотують кола по маршруту слідування. Де можливо, вони, зрозуміло, що знищуються.

От саме 4 з 6 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-55 і було сьогодні знищено".

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Деталі: Ігнат нагадав, що Х-55 – за призначенням є носієм тактичного ядерного заряду, але противник часто використовує їх (порожніми) як хибні цілі, щоб теж виснажувати українську ППО.

За словами офіцера, це може свідчити, що ворог, можливо заощаджує свій запас високоточної далекобійної зброї, плюс – хоче, щоб Україна витрачала на збиття зенітні керовані ракети.

Що передувало: Вночі 9 червня ворог атакував Україну 6 крилатими ракетами і запустив до 16 ударних БпЛА. ППО знищила 4 крилатих ракети і 10 дронів.