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"Намотували кола навколо міст": Повітряні сили розповіли про нічну атаку РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 12:18
Намотували кола навколо міст: Повітряні сили розповіли про нічну атаку РФ
Юрій Ігнат. фото "Армія Inform"

Російська Федерація продовжує тероризувати Україну ударами з повітря, намагаючись промацати слабкі місця ППО та посіяти паніку серед громадян.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Цього разу направили і дрони-камікадзе, і розвідувальні безпілотники, і ракети, які літали фактично кругами (вони так запрограмовані, що можуть намотувати фактично кола довкола міст).

Яка мета? Те, що – паніку сіяти – то я навіть не беру до уваги, це – завжди, а загалом, щоби розосередити увагу ППО, з’ясувати її слабкі місця. "Шахеди" застосовуються для виснаження боєкомплекту, промацування слабких місць нашої протиповітряної оборони.

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Ракети теж хочуть ввести нас в оману, адже їх запускають в одному напрямку, потім вони змінюють напрямок, намотують кола по маршруту слідування. Де можливо, вони, зрозуміло, що знищуються.

От саме 4 з 6 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-55 і було сьогодні знищено".

Деталі: Ігнат нагадав, що Х-55 – за призначенням є носієм тактичного ядерного заряду, але противник часто використовує їх (порожніми) як хибні цілі, щоб теж виснажувати українську ППО.

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За словами офіцера, це може свідчити, що ворог, можливо заощаджує свій запас високоточної далекобійної зброї, плюс – хоче,  щоб Україна витрачала на збиття зенітні керовані ракети.

Що передувало: Вночі 9 червня ворог атакував Україну 6 крилатими ракетами і запустив до 16 ударних БпЛА. ППО знищила 4 крилатих ракети і 10 дронів.

Теми: ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
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