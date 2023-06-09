Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський поговорив із прем’єром Японії, той пообіцяв допомогу

Олена РощінаП'ятниця, 9 червня 2023, 13:51
Зеленський поговорив із прем’єром Японії, той пообіцяв допомогу
Володимир Зеленський, Андрій Сибіга, Дмитро Кулеба, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провели телефонну розмову. Японія планує надати людям, які постраждали через підрив Каховської ГЕС, гуманітарну допомогу в розмірі $5 млн через міжнародні організації.

Джерело: МЗС Японії, яке цитує "Інтерфакс-Україна", Офіс президента України

Деталі: 9 червня Зеленський і Кісіда провели 30-хвилинну телефонну розмову.

Президент поінформував прем’єр-міністра Японії про наслідки підриву Росією Каховської гідроелектростанції та свій візит у південні регіони України, які опинилися в зоні лиха.

Реклама:

"Агресор спричинив масштабну техногенну, екологічну та гуманітарну катастрофу. Це – свідомий терористичний акт і черговий воєнний злочин Росії", – сказав Зеленський.

Було також відзначено, що руйнування ГЕС створило загрози для безпеки Запорізької АЕС внаслідок зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Кісіда висловив солідарність із українським народом у зв’язку з катастрофічними наслідками знищення Каховської гідроелектростанції. 

ВІДЕО ДНЯ

Він повідомив, що уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.

Кісіда зазначив, що Японія планує оперативно надати надзвичайну гуманітарну допомогу в розмірі $5 млн жителям, які постраждали від повені, через міжнародні організації, поінформувало МЗС країни.

Зеленський поінформував Кісіду про ситуацію на лінії фронту та чергову активізацію Росією ракетного терору проти України. Він наголосив, що об’єктами російських атак є цивільна інфраструктура й мирні міста.

Співрозмовники обговорили подальше залучення безпекової підтримки з боку Японії, співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, шляхи реалізації української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

"Останні злочини агресора підтвердили, що українська формула миру актуальна як ніколи. Маємо зупинити терор Росії", – сказав президент України.

Лідери також торкнулися питань двосторонньої співпраці й відбудови України. 

Кісіда підтвердив готовність провести в Японії на початку наступного року конференцію з питань відновлення України.

Нагадаємо: Володимир Зеленський у травні відвідав Хіросіму (Японія) для участі в саміті лідерів "Групи семи", а Фуміо Кісіда в березні побував у Києві

УП, доповнено
Теми: Японіядопомога УкраїніКаховська ГЕСЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберга вмовляють залишитися генсеком НАТО ще на рік – Bloomberg

Причиною вибуху Каховської ГЕС, швидше за все, став підрив проходу під водою – NYT

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Усі новини...
Японія
У Лаврова пригрозили Японії "серйозними наслідками" через надання зброї Україні
Nintendo остаточно пішла з Росії
Японський індекс Nikkei підскочив до максимуму з 1990 року: причини
Останні новини
17:55
Росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий і поранені
17:44
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
17:28
На Київщині працює ППО
17:26
Через сильну повінь у Греції затоплені будинки у другому за розміром місті
17:19
відеоУ Херсоні перевізники побили волонтера, який безкоштовно евакуював людей
16:59
Данія готова передати Україні винищувачі F-16 за однієї умови
16:56
відеоУ Латвії в ДТП потрапила військова техніка: є постраждалі
16:54
Ситуація на шахті в Павлограді стабілізована – ДТЕК
16:49
На Кременчуцькому м'ясокомбінаті сталася аварія, двоє людей у лікарні
16:36
Вступники до магістратури отримали запрошення на іспити: як його оформити
Усі новини...
Реклама: