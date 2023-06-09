Зеленський поговорив із прем’єром Японії, той пообіцяв допомогу

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провели телефонну розмову. Японія планує надати людям, які постраждали через підрив Каховської ГЕС, гуманітарну допомогу в розмірі $5 млн через міжнародні організації.

Джерело: МЗС Японії, яке цитує "Інтерфакс-Україна", Офіс президента України

Деталі: 9 червня Зеленський і Кісіда провели 30-хвилинну телефонну розмову.

Президент поінформував прем’єр-міністра Японії про наслідки підриву Росією Каховської гідроелектростанції та свій візит у південні регіони України, які опинилися в зоні лиха.

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"Агресор спричинив масштабну техногенну, екологічну та гуманітарну катастрофу. Це – свідомий терористичний акт і черговий воєнний злочин Росії", – сказав Зеленський.

Було також відзначено, що руйнування ГЕС створило загрози для безпеки Запорізької АЕС внаслідок зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Кісіда висловив солідарність із українським народом у зв’язку з катастрофічними наслідками знищення Каховської гідроелектростанції.

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Він повідомив, що уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.

Кісіда зазначив, що Японія планує оперативно надати надзвичайну гуманітарну допомогу в розмірі $5 млн жителям, які постраждали від повені, через міжнародні організації, поінформувало МЗС країни.

Зеленський поінформував Кісіду про ситуацію на лінії фронту та чергову активізацію Росією ракетного терору проти України. Він наголосив, що об’єктами російських атак є цивільна інфраструктура й мирні міста.

Співрозмовники обговорили подальше залучення безпекової підтримки з боку Японії, співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, шляхи реалізації української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

"Останні злочини агресора підтвердили, що українська формула миру актуальна як ніколи. Маємо зупинити терор Росії", – сказав президент України.

Лідери також торкнулися питань двосторонньої співпраці й відбудови України.

Кісіда підтвердив готовність провести в Японії на початку наступного року конференцію з питань відновлення України.

Нагадаємо: Володимир Зеленський у травні відвідав Хіросіму (Японія) для участі в саміті лідерів "Групи семи", а Фуміо Кісіда в березні побував у Києві.