Зеленський виступив перед лідерами G7 та звернувся до кожного з них

Президент Володимир Зеленський виступив перед лідерами "Великої сімки" у Японії, подякувавши за підтримку України та звернувшись до кожного окремо.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Дорогі колеги!

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За час цієї війни Україна шість разів брала участь у зустрічах "Групи семи", але онлайн. Зараз – момент для особистої подяки.

Ми разом із вами та всіма нашими союзниками й партнерами досягли такого рівня співпраці, який забезпечує, щоб на демократію, на міжнародне право, на свободу зважали.

У світі були намагання ігнорувати й зневажати те, що ми цінуємо. Але зараз це неможливо. Зараз наша сила зростає. І кожен, хто може забажати агресії проти демократичної країни, бачить, якою буде відповідь. І що більше ми з вами співпрацюємо, то менша ймовірність, що хтось іще у світі піде божевільним шляхом Росії. Але чи достатньо цього?

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Демократія потребує більшого. Я вважаю, нам потрібне очевидне глобальне лідерство демократії. Це головне, що ми забезпечуємо нашою співпрацею.

Наведу кілька прикладів.

Багато років ми чули, ніби Росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких ніби не збити. Росія хотіла, щоб ми злякались і в певний момент зрадили свої цінності. Що ж, із цим покінчено. "Петріоти" в руках українців показали, на що здатна демократія.

Ми з вами разом довели, що питання не в тому, скільки ракет є в нашого спільного ворога, а в тому, скільки систем ППО є в нас. "Петріоти", "Айріс-Т", "Насамси", "Кроталі", "Самп-Т" – вони дають захист життя у наших містах і цим створюють глобальний бренд безпеки для демократії".

Деталі: За словами Зеленського, коли систем ППО в Україні буде достатньо для того, щоб захистити всі українські міста, "світ бачитиме, який повітряний щит здатна створити демократія".

Він подякував лідерам за допомогу з ППО, врятувавши від російських ракет тисячі життів українців.

Глава держави наголосив і про важливість тренування пілотів на сучасних винищувачах, уточнивши, що повітряний щит може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі.

Пряма мова Зеленського: "Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі".

Більше деталей: Український лідер звернувся до кожного лідера окремо.

Зокрема, президенту США Джозефу Байдену подякував за те, що той "наповнює змістом глобальний бренд безпеки для демократії", за лідерство, за зброю, за рішення про тренування пілотів.

Пряма мова Зеленського: "Я вірю, що крила нашої спільної свободи будуть очевидно найміцнішими у світі!

Дякую тобі, Олафе, пане канцлере, за твою рішучість, яка змінює історію на користь демократії, за довготривалу оборонну та фінансову підтримку України, яка дає стійкість усій нашій вільній Європі. Дякую твоїм колегам в уряді, дякую Бундестагу й усьому народу Німеччини.

Дякую тобі, Ріші, пане Премʼєр-міністре, за твою енергію, яка додає нам більш далекоглядних і більш далекобійних можливостей. Вірю, що твоє лідерство допоможе дати очевидну силу праву, коли разом із нашими партнерами створимо трибунал щодо агресії Росії. Дякую твоїм колегам-міністрам, британському парламенту і всьому британському народу.

Дякую тобі, Еммануелю, пане Президенте, за те, що ти бережеш цінності Республіки й що підтримка Францією України є проявом поваги до свободи народів, до рівності в міжнародних відносинах, до братерства між людьми. Дякую, Франціє!

Дякую Джорджі Мелоні за те, що сила її характеру додає сили нам усім. Дякую італійському уряду, парламенту та всім італійцям, які підтримують захист наших людей.

Дякую тобі, Джастіне, пане Премʼєр-міністре, за вміння бути першим у багатьох питаннях і за те, що в кожному питанні ми знаходимо спільну мову. Дуже важливо довести до результатів нашу спільну роботу у розмінуванні в Україні, це справді зберігає життя. Дякую всьому політичному класу та всьому народу Канади, який так цінує мир.

Дякую тобі, Шарлю, дякую тобі, Урсуло, за те, що під вашим керівництвом євроінституції стали більше ніж інституціями. Колись говорили, що ЄС – це бюрократія. Ви доводите, що наше об’єднання тримається не на бюрократії, а на спільних цінностях, які дають нам сильний курс!

Дякую вам, Фуміо, пане Прем’єр-міністре, за очевидне лідерство Японії в Азії у захисті міжнародного права, дякую за всебічну підтримку з боку вашої держави й ваших людей".

Більше деталей: Зеленський в кінці виступу подякував лідерам за підтримку української формули миру.