В російському Бєлгороді на офісну будівлю впав безпілотник – губернатор
П'ятниця, 9 червня 2023, 16:10
Губернатора Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгороді безпілотник упав на офісну будівлю і загорівся.
Джерело: повідомлення Гладкова
Пряма мова: "У Бєлгороді на офісну будівлю впав БПЛА з подальшим загорянням. Детонації не сталося, але сам безпілотник загорівся. Його вже загасили.
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Постраждалих немає, є незначні руйнування даху і котельні, також осколками пошкоджено два автомобілі".
Передісторія:
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- У п’ятницю губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що в обласному центрі впав безпілотник.