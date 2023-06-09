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В російському Бєлгороді на офісну будівлю впав безпілотник – губернатор

Олександр ШумілінП'ятниця, 9 червня 2023, 16:10

Губернатора Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгороді безпілотник упав на офісну будівлю і загорівся.

Джерело: повідомлення Гладкова  

Пряма мова: "У Бєлгороді на офісну будівлю впав БПЛА з подальшим загорянням. Детонації не сталося, але сам безпілотник загорівся. Його вже загасили.

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Постраждалих немає, є незначні руйнування даху і котельні, також осколками пошкоджено два автомобілі".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У п’ятницю губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що в обласному центрі впав безпілотник.

Теми: Росіябезпілотники
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