Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Супутники США зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням – NYT

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 17:46
Супутники США зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням – NYT
наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, скріншот відео ДСНС

Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС незадовго до її руйнування.

Як пише "Європейська правда" про це повідомляє New York Times з посиланням на посадовця адміністрації президента США.

За словами представника представника президентської адміністрації, супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили тепловий слід, який характерний для потужного вибуху, безпосередньо перед тим, як гребля ГЕС зруйнувалася.

Реклама:

За словами співрозмовника видання, аналітики американської розвідки схиляються до того, що за руйнуванням стоїть Росія. Водночас він додав, що американські спецслужби все ще не мають переконливих доказів того, хто саме несе відповідальність.

Представник адміністрації не виключив, що попередні пошкодження дамби або підвищення тиску води могли сприяти руйнюванню, але американські посадовці вважають, що вибух – навмисний або випадковий – був найбільш вірогідною причиною катастрофи.

Раніше у Єврокомісії, говорячи про винувату сторону у руйнуванні Каховської ГЕС, заявили, що Росія несе первинну відповідальність за цей інцидент, оскільки вона почала війну проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Інцидент засудили низка іноземних лідерів і європейських посадовців.

Теми: СШАКаховська ГЕСвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
МЗС відреагувало на передачу Угорщині українських військовополонених з РФ
Путін помітив початок українського наступу
Зеленський провів Ставку: Обговорили здобутки на передовій
В російській Уфі спалахнув склад із паливно-мастильними матеріалами
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: