Супутники США зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням – NYT

Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС незадовго до її руйнування.

Як пише "Європейська правда" про це повідомляє New York Times з посиланням на посадовця адміністрації президента США.

За словами представника представника президентської адміністрації, супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили тепловий слід, який характерний для потужного вибуху, безпосередньо перед тим, як гребля ГЕС зруйнувалася.

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За словами співрозмовника видання, аналітики американської розвідки схиляються до того, що за руйнуванням стоїть Росія. Водночас він додав, що американські спецслужби все ще не мають переконливих доказів того, хто саме несе відповідальність.

Представник адміністрації не виключив, що попередні пошкодження дамби або підвищення тиску води могли сприяти руйнюванню, але американські посадовці вважають, що вибух – навмисний або випадковий – був найбільш вірогідною причиною катастрофи.

Раніше у Єврокомісії, говорячи про винувату сторону у руйнуванні Каховської ГЕС, заявили, що Росія несе первинну відповідальність за цей інцидент, оскільки вона почала війну проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Інцидент засудили низка іноземних лідерів і європейських посадовців.