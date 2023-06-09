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Супутники США зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням – NYT

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 17:46
Супутники США зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням – NYT
наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, скріншот відео ДСНС

Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС незадовго до її руйнування.

Як пише "Європейська правда" про це повідомляє New York Times з посиланням на посадовця адміністрації президента США.

За словами представника представника президентської адміністрації, супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили тепловий слід, який характерний для потужного вибуху, безпосередньо перед тим, як гребля ГЕС зруйнувалася.

За словами співрозмовника видання, аналітики американської розвідки схиляються до того, що за руйнуванням стоїть Росія. Водночас він додав, що американські спецслужби все ще не мають переконливих доказів того, хто саме несе відповідальність.

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Представник адміністрації не виключив, що попередні пошкодження дамби або підвищення тиску води могли сприяти руйнюванню, але американські посадовці вважають, що вибух – навмисний або випадковий – був найбільш вірогідною причиною катастрофи.

Раніше у Єврокомісії, говорячи про винувату сторону у руйнуванні Каховської ГЕС, заявили, що Росія несе первинну відповідальність за цей інцидент, оскільки вона почала війну проти України.

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Інцидент засудили низка іноземних лідерів і європейських посадовців.

Теми: СШАКаховська ГЕСвибух
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