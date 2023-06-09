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США дають Україні військової допомоги на $2,1 млрд

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 17:58

Міністерство оборони Сполучених Штатів у п'ятницю оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги загальною вартістю 2,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Новий пакет військової допомоги США надається в межах Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), яка передбачає укладання довгострокових контрактів із промисловістю або країнами-партнерами, тож обладнання надаватиметься Україні не найближчим часом.

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Серед допомоги, яка міститься в пакеті, – додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, системи протиповітряної оборони і ракети HAWK, 105-мм та 203-мм артилерійські снаряди, безпілотні авіаційні комплекси Puma, боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням, а також підтримка заходів із підготовки, технічного обслуговування й забезпечення техніки.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – підкреслили в Пентагоні.

Загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення, згідно з офіційними даними американського Міноборони, становить понад 39,7 мільярда доларів США.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що американське фінансування для підтримки України триватиме й далі попри можливі дискусії в Конгресі.

Теми: СШАУкраїназброя
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