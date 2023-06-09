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Кулеба про реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС: Набрали в рота води

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 21:48
Кулеба про реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС: Набрали в рота води
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко розкритикував реакцію Організації Об’єднаних Націй на підрив Росією греблі Каховської гідроелектростанції.

Про це, як передає "Європейська правда", Кулеба сказав в етері телемарафону у п’ятницю.

За словами міністра, "ООН дуже конкретно помилилася: в день, коли в нас відбувся по суті теракт і злочин геноциду, вони там святкували день російської мови, набрали в рота води щодо подій".

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"Я думаю, якби вони набрали в рота дніпровської води, замішаної на машинній олії, крові і смороду мертвих тварин, можливо, вони б інакше себе поводили. Але оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрились цілий день мовчати й нічого не робити", – сказав він.

Голова МЗС водночас відзначив роботу офісу ООН в Україні, який оперативно мобілізував команду працівників у Херсоні, а після зустрічі з міністром – сформував дві групи, готові допомогти з евакуацією людей з окупованого Росією лівого берега Дніпра.

"Тому гнів українців справедливий, але є реальність і треба з нею працювати в інтересах нашої країни", – підсумував він.

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У четвер Кулеба висловив очікування, що після проведеної роботи з представниками ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста члени цих організацій будуть розгорнуті у зоні лиха після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Теми: Кулеба ДмитроКаховська ГЕСООН
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