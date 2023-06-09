Кулеба про реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС: Набрали в рота води

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко розкритикував реакцію Організації Об’єднаних Націй на підрив Росією греблі Каховської гідроелектростанції.

Про це, як передає "Європейська правда", Кулеба сказав в етері телемарафону у п’ятницю.

За словами міністра, "ООН дуже конкретно помилилася: в день, коли в нас відбувся по суті теракт і злочин геноциду, вони там святкували день російської мови, набрали в рота води щодо подій".

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"Я думаю, якби вони набрали в рота дніпровської води, замішаної на машинній олії, крові і смороду мертвих тварин, можливо, вони б інакше себе поводили. Але оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрились цілий день мовчати й нічого не робити", – сказав він.

Голова МЗС водночас відзначив роботу офісу ООН в Україні, який оперативно мобілізував команду працівників у Херсоні, а після зустрічі з міністром – сформував дві групи, готові допомогти з евакуацією людей з окупованого Росією лівого берега Дніпра.

"Тому гнів українців справедливий, але є реальність і треба з нею працювати в інтересах нашої країни", – підсумував він.

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У четвер Кулеба висловив очікування, що після проведеної роботи з представниками ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста члени цих організацій будуть розгорнуті у зоні лиха після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.