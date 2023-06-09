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Росіяни обстріляли село на Херсонщині, коли люди отримували гумдопомогу: є важко поранений

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 23:10
Росіяни обстріляли село на Херсонщині, коли люди отримували гумдопомогу: є важко поранений
Тягинка на Херсонщині, скріншот Google maps

Російські війська обстріляли село Тягинка на Херсонщині, коли мешканці отримували гуманітарну допомогу, літній чоловік дістав важке поранення.

Джерело: голова Бериславської РДА Володимир Літвінов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні вдень російські військові обстріляли Бериславщину! Окупанти завдали підступного артилерійського обстрілу по с.Тягинка саме в той час, коли мешканці отримували гуманітарну допомогу.

Внаслідок чого літній чоловік отримав поранення, його в тяжкому стані доставлено до лікарні".

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Що передувало: Внаслідок чергового обстрілу Херсону, коли там проходили евакуаційні заходи, травмовано троє людей, серед яких неповнолітня дівчина.

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Теми: Херсонська областьвійна
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