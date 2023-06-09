Росіяни обстріляли село на Херсонщині, коли люди отримували гумдопомогу: є важко поранений
П'ятниця, 9 червня 2023, 23:10
Російські війська обстріляли село Тягинка на Херсонщині, коли мешканці отримували гуманітарну допомогу, літній чоловік дістав важке поранення.
Джерело: голова Бериславської РДА Володимир Літвінов у Telegram
Дослівно: "Сьогодні вдень російські військові обстріляли Бериславщину! Окупанти завдали підступного артилерійського обстрілу по с.Тягинка саме в той час, коли мешканці отримували гуманітарну допомогу.
Реклама:
Внаслідок чого літній чоловік отримав поранення, його в тяжкому стані доставлено до лікарні".
Що передувало: Внаслідок чергового обстрілу Херсону, коли там проходили евакуаційні заходи, травмовано троє людей, серед яких неповнолітня дівчина.