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Пообіді від обстрілів окупантів у Херсоні травмувалися 3 людей, серед них неповнолітня

П'ятниця, 9 червня 2023, 21:35
Пообіді від обстрілів окупантів у Херсоні травмувалися 3 людей, серед них неповнолітня
Фото ілюстративне. УП

Внаслідок чергового обстрілу Херсону, коли там проходили евакуаційні заходи, травмовано троє людей, серед яких неповнолітня дівчина.

Джерело: повідомлення Херсонської обласної прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 9 червня 2023 року близько 17:40 під час проведення евакуаційних заходів російські військові вкотре обстріляли обласний центр.

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Внаслідок цього травмовано троє людей, серед яких неповнолітня дівчина. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури".

Деталі: Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Евакуаційна операція в Херсоні у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС триватиме ще кілька днів, в'їзд волонтерів було обмежено, а жителів міста закликають не чекати спаду води й евакуюватися.
  • 9 червня продовжували обстрілювати Херсон, де проводять евакуацію.

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