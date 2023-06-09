Пообіді від обстрілів окупантів у Херсоні травмувалися 3 людей, серед них неповнолітня

Внаслідок чергового обстрілу Херсону, коли там проходили евакуаційні заходи, травмовано троє людей, серед яких неповнолітня дівчина.

Джерело: повідомлення Херсонської обласної прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 9 червня 2023 року близько 17:40 під час проведення евакуаційних заходів російські військові вкотре обстріляли обласний центр.

Внаслідок цього травмовано троє людей, серед яких неповнолітня дівчина. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури".

Реклама:

Деталі: Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Передісторія:

Евакуаційна операція в Херсоні у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС триватиме ще кілька днів, в'їзд волонтерів було обмежено, а жителів міста закликають не чекати спаду води й евакуюватися.

9 червня продовжували обстрілювати Херсон, де проводять евакуацію.