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На правобережжі Херсонщини у воді 3,7 тисячі будинків, на лівобережжі ситуація критична – ОВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 23:29
На правобережжі Херсонщини у воді 3,7 тисячі будинків, на лівобережжі ситуація критична – ОВА
евакуація літньої жінки з затопленого мікрорайону Херсона, фото ДСНС

На правому березі Херсонщини внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС залишаються підтопленими 35 населених пунктів, вода потроху відступає.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні

Пряма мова: "Досі на правому березі затоплено 35 населених пунктів, у воді 3763 будинки, але вода потроху відступає.

Якщо зранку середній показник води сягав 5 метрів 38 см, то на вечір він знизився майже до 5 метрів. У Херсоні вода відійшла до відмітки 5 метрів 8 см, що на 60 см нижче максимального рівня".

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Деталі: За словами Прокудіна, в Каховському районі вода також йде на спад. У звільнених Козацькому, Веселому, а також в тимчасово окупованій Новій Каховці рівень води знизився на півтора метра.

"Серйозною залишається ситуація в тимчасово окупованій Корсунці. Село затоплене, під водою місцеве кладовище. Також розмиті цвинтарі у селах Ольгівка та Одрадокам'янка", — сказав голова ОВА.

Він зазначив, що залишається критичною ситуація й на тимчасово окупованому лівобережжі. У Голопристанській громаді на 80% затоплено Голу пристань, Велику Кардашинку, Малу Кардашинку. Повністю пішли під воду Кардашинка та Кохани. У Старій Збур'ївці затоплено 60%. Загалом відомо про затоплення понад 3100 будинків у цьому районі.

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"Щодо самого водосховища, то станом на вечір рівень води впав до позначки 11 метрів 33 сантиметри... Водосховище втрачає по 6 сантиметрів води на годину. У річці Інгулець рівень води досяг позначки 6 метрів 29 см. Інтенсивність підйому знизилась. Найближчим часом приріст води має зупинитись", — сказав Прокудін.

Він повідомив, що загалом до безпечних місць евакуювали 2588 людей.

Теми: Херсонська областьКаховська ГЕС
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