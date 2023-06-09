В окупованій Новій Каховці почала спадати вода, в Корсунці пливуть труни – мер
В окупованій Новій Каховці почав спадати рівень води після повені, спричиненої руйнуванням дамби Каховської ГЕС, водночас місто залишається без світла.
Джерело: мер міста Володимир Коваленко в ефірі Радіо Свобода
Пряма мова: "Щодо Нової Каховки, то вода відступає, вона тепер залишилася у парковій зоні, у нижній частині міста, де в перші години було затоплено і де була найбільша хвиля – до шести метрів доходила: в районі "Казкової Діброви". Ця частина ще залишається підтопленою, але там немає житлового фонду".
Деталі: Він також зауважив, що російські військові залишаються в Новій Каховці.
"Зі слів очевидців, вони займають вільні квартири на проспекті Дніпровському, а, казали, в Дніпрянах та вулиця крайня, яка незатоплена, там є факти того, що робилося два-три місяці тому: примусового відселення", – сказав Коваленко.
За його словами, "набагато тяжча і страшніша" ситуація в селі Корсунка, яке входить до складу Нової Каховки.
"Воно – набагато нижче. Я розмовляв тільки-но з жителькою Корсунки: ніхто не повідомив жителям, що йде підтоплення. Абсолютно вивезення не було організоване, а рівень води у цьому селі був рівно три метри. Сьогодні деякі з підтоплених будинків склалися, вони були глинобитні. Затопило гімназію, монастир, бібліотеку, клуб, розмило кладовище. Не хочеться в це вірити, але жінка ця каже: я бачила, по місту пливли небіжчики і труни", – сказав міський голова Нової Каховки.
За його словами, з Корсунки більшість людей виїжджали самостійно, місцеві жителі організувалися і вивозили на човнах.
При цьому, як заявив Коваленко, представники окупаційної адміністрації питали в людей, чи мають вони російські паспорти і пропонували "їхати в Челябінськ".
На даний час, за даними мера, вода в Корсунці потроху почала спадати: "з тих трьох метрів сантиметрів 80 уже пішло".
Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.
- Після підриву Каховської ГЕС затопило зоопарк "Казкова Діброва" у Новій Каховці, де проживало близько 300 тварин. Більшість із них загинули.