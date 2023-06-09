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В окупованій Новій Каховці почала спадати вода, в Корсунці пливуть труни – мер

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 22:18
В окупованій Новій Каховці почала спадати вода, в Корсунці пливуть труни – мер
Затоплений Палац культури у Новій Каховці. Скріншот відео з Telegram-каналу Astra

В окупованій Новій Каховці почав спадати рівень води після повені, спричиненої руйнуванням дамби Каховської ГЕС, водночас місто залишається без світла.

Джерело: мер міста Володимир Коваленко в ефірі Радіо Свобода

Пряма мова: "Щодо Нової Каховки, то вода відступає, вона тепер залишилася у парковій зоні, у нижній частині міста, де в перші години було затоплено і де була найбільша хвиля – до шести метрів доходила: в районі "Казкової Діброви". Ця частина ще залишається підтопленою, але там немає житлового фонду".

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Деталі: Він також зауважив, що російські військові залишаються в Новій Каховці.

"Зі слів очевидців, вони займають вільні квартири на проспекті Дніпровському, а, казали, в Дніпрянах та вулиця крайня, яка незатоплена, там є факти того, що робилося два-три місяці тому: примусового відселення", – сказав Коваленко.

За його словами, "набагато тяжча і страшніша" ситуація в селі Корсунка, яке входить до складу Нової Каховки.

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"Воно – набагато нижче. Я розмовляв тільки-но з жителькою Корсунки: ніхто не повідомив жителям, що йде підтоплення. Абсолютно вивезення не було організоване, а рівень води у цьому селі був рівно три метри. Сьогодні деякі з підтоплених будинків склалися, вони були глинобитні. Затопило гімназію, монастир, бібліотеку, клуб, розмило кладовище. Не хочеться в це вірити, але жінка ця каже: я бачила, по місту пливли небіжчики і труни", – сказав міський голова Нової Каховки.

За його словами, з Корсунки більшість людей виїжджали самостійно, місцеві жителі організувалися і вивозили на човнах.

При цьому, як заявив Коваленко, представники окупаційної адміністрації питали в людей, чи мають вони російські паспорти і пропонували "їхати в Челябінськ".

На даний час, за даними мера, вода в Корсунці потроху почала спадати: "з тих трьох метрів сантиметрів 80 уже пішло".

Передісторія:

Теми: Херсонська областьКаховська ГЕСокупація
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