Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський розповів, яких втрат зазнали вагнерівці на війні в Україні

Станіслав ПогоріловСубота, 1 липня 2023, 01:21
Зеленський розповів, яких втрат зазнали вагнерівці на війні в Україні
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

За час участі ПВК "Вагнер" у війні в Україні Сили оборони вбили 21 тисячу найманців та ще поранили 80 тисяч вагнерівцв.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню El Mundo

Пряма мова Зеленського: "У вагнерівців було дві категорії: професійні найманці та мобілізовані з в'язниць, їхнє гарматне м'ясо. Наші війська вбили 21 000 з них і поранили 80 000".

Реклама:

Деталі: За словами Зеленського, такі колосальні втрати дають уявлення про кількість російських найманців. "Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил", - підкреслив президент.

Що було раніше: На думку розвідки, серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.

Теми: ВагнерЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Вагнер
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
У Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ
У Білорусі вагнерівцям видають нові паспорти – опозиція
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: