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Зеленський розповів, яких втрат зазнали вагнерівці на війні в Україні

Станіслав ПогоріловСубота, 1 липня 2023, 01:21
Зеленський розповів, яких втрат зазнали вагнерівці на війні в Україні
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

За час участі ПВК "Вагнер" у війні в Україні Сили оборони вбили 21 тисячу найманців та ще поранили 80 тисяч вагнерівцв.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню El Mundo

Пряма мова Зеленського: "У вагнерівців було дві категорії: професійні найманці та мобілізовані з в'язниць, їхнє гарматне м'ясо. Наші війська вбили 21 000 з них і поранили 80 000".

Деталі: За словами Зеленського, такі колосальні втрати дають уявлення про кількість російських найманців. "Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил", - підкреслив президент.

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Що було раніше: На думку розвідки, серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.

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Теми: ВагнерЗеленськийвійна
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