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Буданов: "Вагнер" більше не воюватиме в Україні

Роман Кравець, Валентина РоманенкоЧетвер, 29 червня 2023, 14:41
Буданов: Вагнер більше не воюватиме в Україні
Кирило Буданов. скриншот

На думку розвідки, серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.

Джерело: керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну".

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Теми: Вагнеррозвідка
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