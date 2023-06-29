Буданов: "Вагнер" більше не воюватиме в Україні
Четвер, 29 червня 2023, 14:41
На думку розвідки, серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.
Джерело: керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну".
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Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 27 червня бізнес-джет Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.
- ФСБ повідомила, що кримінальну справу про "збройний заколот" керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина припинено.