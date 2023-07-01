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Британська розвідка: ЗСУ намагаються закріпитися на лівому березі Дніпра під Херсоном

"Європейська правда"Субота, 1 липня 2023, 09:57
Британська розвідка: ЗСУ намагаються закріпитися на лівому березі Дніпра під Херсоном
пошкоджений АНТОНІВСЬКИЙ МІСТ. ФОТО REN.TV

Українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі, вважає британська розвідка. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 1 липня.

Аналітики зазначають, що з 23 червня українські сили майже точно почали переміщуватися на лівий берег Дніпра біля Антонівського мосту. З 27 червня бої на лівому березі посилилися. 

Серед російських підрозділів, що стоять у цьому районі – елементи 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, яка входить до російської групи сил "Дніпро".

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"Останніми тижнями РФ скоріш за все перекинула частини цієї групи, що обороняла берег Дніпра, на посилення сектора біля Запоріжжя. Бої біля мосту майже точно ускладнюють розлив води, руйнування і грязюка внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня," – зазначає розвідка.  

Тим часом Інститут вивчення війни теж пише, що на лівому березі під східним прольотом Антонівського мосту може бути близько 70 українських захисників і росіянам не вдається вибити їх звідти.

Також цього тижня британська розвідка повідомляла, що удари по мостах на Чонгарі суттєво ускладнили росіянам логістику.

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Теми: війнаХерсонська область
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