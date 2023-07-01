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Зеленський ввів санкції проти росіян та грузинської авіакомпанії, яка літає в РФ

Роман ПетренкоСубота, 1 липня 2023, 12:12
Зеленський ввів санкції проти росіян та грузинської авіакомпанії, яка літає в РФ
Фото: georgian-airways.com

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 190 фізосіб і 290 компаній, пов’язаних з Росією та війною проти України.

Джерело: укази Зеленського

Деталі: Під санкціями опинилися 189 росіян, двох білорусів та Гаїашвілі Тамаз, який є засновником авіакомпанії Georgian Airways.

В іншому додатку майже 300 компаній, майже всі російські. Окрім них, санкції введені проти білоруських Рогачовський завод "Діапроєктор", "Зеніт-БєлОМО", "Завод "Оптік", спільне білорусько-німецьке підприємство "Цейсс-БєлОМО", "Науково-виробничий центр багатофункціональних безпілотних комплексів" Національної академії наук Білорусі, а також грузинської Georgian Airways LLС.

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Нагадаємо: У травні Росія зняла свою односторонню заборону на авіасполучення з Грузією, а 20 травня Georgian Airways здійснила перший за 4 роки прямий рейс до РФ. 

Перед тим у Грузії викликала резонанс різка відповідь компанії на протести обурених громадян під її офісом. 

Правляча партія та уряд Грузії прихильно поставилися до відновлення авіасполучення з Росією, тоді як президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати Georgian Airways. Компанія зі свого боку оголосила її небажаною особою на своїх рейсах.

ВІДЕО ДНЯ

Посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський передав грузинському віцепрем’єр-міністру, голові Міністерства економіки Левану Давіташвілі демарш у зв’язку з відновленням прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою.

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Теми: санкціїГрузіявійна
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