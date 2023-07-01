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Росія може підірвати ЗАЕС дистанційно після передачі її Україні – Зеленський

Роман ПетренкоСубота, 1 липня 2023, 15:09
Росія може підірвати ЗАЕС дистанційно після передачі її Україні – Зеленський
ЗАЕС. ФОТО З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Президент Володимир Зеленський повідомив про один з планів Росії щодо підриву Запорізької АЕС – вони хочуть вчинити вибух дистанційно вже після передачі станції Україні.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю іспанським журналістам

Пряма мова Зеленського: "Вони шукають формат і момент (підриву ЗАЕС – ред.). Ми точно знаємо, що розглядався момент, як один з планів, що потім, коли станцію передадуть Україні, дистанційно зробити підрив для викиду.

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Коли ми отримаємо станцію, МАГАТЕ має все чітко й детально перевіряти, ну й попередити Росію, що ми знаємо про ваші ймовірні плани, і вони небезпечні для світу".

Деталі: Він пояснює, що Росія планує зробити викид на ЗАЕС, аби заморозити війну. Це їм потрібно для того, аби посилити свою армію та повернутися з війною в Україну.

Нагадаємо: Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у цивілізованому світі ймовірний теракт Росії на окупованій Запорізькій атомній станції будуть розцінювати як "застосування ядерної зброї проти цивільного населення".

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Теми: ЗАЕСЗеленськийокупація
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