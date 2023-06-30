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Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 червня 2023, 23:19
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у цивілізованому світі ймовірний теракт Росії на окупованій Запорізькій атомній станції будуть розцінювати як "застосування ядерної зброї проти цивільного населення".

Джерело: Данілов в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об’єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже ретельно спостерігати, якщо не дай Боже це станеться, яка буде реакція світу на ці події".

Деталі: Данілов додав, що реакція світу на підрив Каховської ГЕС "не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна".

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За його словами, Україна зараз робить "все можливе і неможливе", щоб цього теракту не сталося, проте атомна станція зараз перебуває "в руках терористів".

Секретар РНБО припустив, що дехто з західних партнерів зараз пояснює Росії, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть "абсолютно катастрофічними для РФ".

Коментуючи вірогідність теракту росіян на ЗАЕС, він зазначив, що зараз складно сказати, оскільки "ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти".

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Данілов нагадав, що після інформації про ймовірний теракт в Україні провели "велике навчання" і була "ще одна підготовка": "У нас є наші протоколи, наші плани, в який спосіб ми маємо діяти. Зараз відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо станеться цей терористичний акт з боку Російської Федерації".

Теми: ДаніловЗАЕСокупаціятеракт
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