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"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами

"Українська правда"Субота, 1 липня 2023, 17:40
Шахтар звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Ігор Йовічевіч, фото: shakhtar.com

ФК "Шахтар" оголосив про припинення дії контракту з головним тренером Ігорем Йовічевічем.

Джерело: ФК "Шахтар"

Деталі: Разом з наставником клуб залишає тренерський штаб.

Йовічевіч очолював "гірників" від липня 2022 року. Протягом цього часу команда провела 40 офіційних матчів, у яких здобула 24 перемоги за 10 нічиїх та 6 поразок. Під керівництвом Йовічевіча донеччани 14-й раз в історії стали чемпіонами України. Для хорватського наставника це був перший титул у тренерській кар’єрі.

Йовічевіч прийшов на зміну італійському тренеру Де Дзербі, який пішов з команди після початку повномасштабної війни в Україні.

Окрім італійського тренера, з команди пішли більшість легіонерів, які завдяки правилам УЄФА змогли призупинити співпрацю з "Шахтарем".

Тому хорватському спеціалісту довелося наново збирати команду виключно з українських гравців, з якими він знову завоював чемпіонство.

Крім того, Йовічевіч – єдиний з іноземних тренерів, якій вільно володіє українською мовою.

Теми: футбол
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