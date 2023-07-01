"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
ФК "Шахтар" оголосив про припинення дії контракту з головним тренером Ігорем Йовічевічем.
Джерело: ФК "Шахтар"
Деталі: Разом з наставником клуб залишає тренерський штаб.
Йовічевіч очолював "гірників" від липня 2022 року. Протягом цього часу команда провела 40 офіційних матчів, у яких здобула 24 перемоги за 10 нічиїх та 6 поразок. Під керівництвом Йовічевіча донеччани 14-й раз в історії стали чемпіонами України. Для хорватського наставника це був перший титул у тренерській кар’єрі.
Йовічевіч прийшов на зміну італійському тренеру Де Дзербі, який пішов з команди після початку повномасштабної війни в Україні.
Окрім італійського тренера, з команди пішли більшість легіонерів, які завдяки правилам УЄФА змогли призупинити співпрацю з "Шахтарем".
Тому хорватському спеціалісту довелося наново збирати команду виключно з українських гравців, з якими він знову завоював чемпіонство.
Крім того, Йовічевіч – єдиний з іноземних тренерів, якій вільно володіє українською мовою.