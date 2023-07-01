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Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 19:37
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав закон №9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл, в яких викладання ведеться однією з мов країн ЄС, до 1 вересня 2024 року.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "Підписаний #9332, яким відкладається перехід на українську мову шкіл (які викладають на мові однієї з країн з ЄС) на один рік до 1 вересня 2024-го".

Що передувало: 10 червня Верховна Рада схвалила законопроєкт №9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл, в яких викладання ведеться однією з мов країн ЄС, до 1 вересня 2024 року.

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Раніше закон "Про освіту" визначав такий перехідний термін до 1 вересня 2023 року.

У березні в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.

Теми: ЗеленськиймоваУгорщинаосвіта
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