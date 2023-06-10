ВР продовжила перехідний період на українську для шкіл з мовами країн ЄС

Верховна Рада схвалила законопроєкт №9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл, в яких викладання ведеться однією з мов країн ЄС, до 1 вересня 2024 року.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, картка законопроєкту на сайті ВР

Дослівно: "Парламент схвалив #9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл (які викладають на мові однієї з країн з ЄС) на один рік, тобто до 1 вересня 2024-го".

Деталі: За прийняття законопроєкту в цілому проголосувало 262 народних депутата.

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Як зазначається на сайті парламенту, законопроєкт вносить зміни до прикінцевих і перехідних положень закону "Про освіту".

Тепер у ньому йдеться, що "особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, до 1 вересня 2024 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою".

Раніше закон "Про освіту" визначав такий перехідний термін до 1 вересня 2023 року.

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