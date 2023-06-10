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ВР продовжила перехідний період на українську для шкіл з мовами країн ЄС

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 20:43
ВР продовжила перехідний період на українську для шкіл з мовами країн ЄС
Угорська школа в Ужгороді, фото Huszti István

Верховна Рада схвалила законопроєкт №9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл, в яких викладання ведеться однією з мов країн ЄС, до 1 вересня 2024 року.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, картка законопроєкту на сайті ВР

Дослівно: "Парламент схвалив #9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл (які викладають на мові однієї з країн з ЄС) на один рік, тобто до 1 вересня 2024-го".

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Деталі: За прийняття законопроєкту в цілому проголосувало 262 народних депутата.

Як зазначається на сайті парламенту, законопроєкт вносить зміни до прикінцевих і перехідних положень закону "Про освіту".

Тепер у ньому йдеться, що "особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, до 1 вересня 2024 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою".

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Раніше закон "Про освіту" визначав такий перехідний термін до 1 вересня 2023 року.

Передісторія:

  • У березні в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.
  • Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України доки "школи на Закарпатті у небезпеці".
  • Угорщина не стала блокувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Проте загалом Будапешт не знімав своїх претензій до закону про освіту та "утисків угорців Закарпаття" і донедавна успішно блокував політичні зустрічі Україна-НАТО, аж доки днями Альянс у процедурний спосіб обійшов угорське вето (і, схоже, продовжить це робити надалі).

Теми: Верховна РадаосвітаУгорщинамова
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