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Медична система РФ виявилась неготовою до напливу поранених – розвідка Британії

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 10:23

Британська розвідка оцінює середні втрати РФ за місяці повномасштабної війни проти України у приблизно 400 військових на день та зазначає, що медична система, швидше за все, виявилась неготовою до напливу поранених. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 10 липня.

РФ майже точно відчуває проблеми з наданням допомоги постраждалим на полі бою в умовах, коли останні 17 місяців середні втрати за день складають близько 440 осіб, інформує розвідка (зазначимо, в англомовній термінології слово casualties може включати убитих і поранених; відтак невідомо, чи дана оцінка включає втрати лише пораненими, чи сукупні).

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"Наплив поранених з фронту, скоріш за все, зірвав нормальне надання медичних послуг у деяких цивільних лікарнях Росії, особливо у прикордонних з Україною регіонах. Ймовірно, значну кількість військових госпіталів резервують для постраждалих з офіцерського складу", – зазначають в огляді. 

Згадують і заяви керівника підрозділу з медичної підготовки компанії "Калашников" про те, що, ймовірно, 50% смертей російських військових на полі бою можна було б запобігти, якби пораненим правильно надали першу допомогу. 

"Дуже повільна евакуація у поєднанні з неналежним використанням грубого жгута, що включений у спорядження, за повідомленнями, є головною причиною летальних випадків та ампутацій, яким можна було запобігти", – констатує розвідка.  

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У попередньому огляді британська розвідка проаналізувалаяк ЗМІ РФ змінювали риторику, висвітлюючи заколот групи Вагнера.

Теми: Велика БританіяРосія
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