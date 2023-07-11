США погодилися на формулу, яку пропонують для рішення НАТО щодо України

США погодилися з формулюванням, яке пропонують для рішення саміту НАТО щодо України – хоча достеменно невідомо, про що саме йдеться.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив президент США Джо Байден у коментарях для преси поруч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми погодилися на формулювання, які ви запропонували щодо можливості України приєднатися до НАТО у майбутньому", – сказав Байден, не згадуючи інших деталей.

Столтенберг перед цим повторив, що союзники на саміті планують надіслати сигнал Україні про те, що будуть підтримувати її стільки, скільки необхідно, та що вони "погоджуються щодо об’єднаного і позитивного сигналу" щодо перспектив вступу України до НАТО.

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За інформацією ЗМІ, увечері перед початком саміту союзники ще не мали погодженого рішення щодо того, як відповісти Україні.

Вранці 11 липня Столтенберг висловив впевненість у позитивному формулюванні щодо членства України у комюніке саміту і що це питання узгодять "за кілька годин".

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