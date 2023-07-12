Президентка Єврокомісії про рух України до Євросоюзу: Швидкість вражає

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна швидко досягне успіху у процесі вступу до Європейського Союзу, якщо збереже поточний темп реформ.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі фон дер Ляєн зазначила, що як президентка Єврокомісії не може коментувати питання членства України у НАТО, однак відзначила успіхи Києва на шляху до членства в ЄС.

Пряма мова: "Швидкість, з якою Україна рухається на шляху до членства в ЄС, вражає. Це процес, який заснований на заслугах, і ентузіазм та інтенсивність, з якими Україна реформується, швидко наближають її до членства в ЄС.

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Я впевнена, що якщо вони продовжуватимуть так і далі, якщо збережуть швидкість, успіх буде скоро. Це чудовий приклад того, як можна швидко рухатися до членства в ЄС, якщо ви виконуєте необхідні вимоги".

Цьому передувало: Раніше президентка Єврокомісії заявила, що вже неможливо уявити ЄС без України, Молдови й Західних Балкан.

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