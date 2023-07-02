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Повітряники повідомляли про загрозу ворожих БпЛА в Києві та областях

Ольга Глущенко Неділя, 2 липня 2023, 02:20
Повітряники повідомляли про загрозу ворожих БпЛА в Києві та областях
фото: Anton Petrus

Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих дронів у столиці, Київській та Житомрській областях.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Київська область (без Києва) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку! Терміново прямуйте в укриття!"

Нагадаємо: Раніше повітряна тривога була оголошена в низці областей України.

Оновлено: Згодом Повітярні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Києві та Житомирській області.

О 03:01 було оголошено відбій тривоги в Житомирській області.

Теми: Київська областьбезпілотникиКиївЖитомирщина
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