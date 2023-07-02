Повітряники повідомляли про загрозу ворожих БпЛА в Києві та областях

Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих дронів у столиці, Київській та Житомрській областях.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Київська область (без Києва) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку! Терміново прямуйте в укриття!"

Нагадаємо: Раніше повітряна тривога була оголошена в низці областей України.

Оновлено: Згодом Повітярні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Києві та Житомирській області.

О 03:01 було оголошено відбій тривоги в Житомирській області.