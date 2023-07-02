Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ППО вночі знищила усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва – КМВА

Ольга Глущенко Неділя, 2 липня 2023, 03:33
ППО вночі знищила усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва – КМВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Вночі 2 липня ворог атакував Київ "Шахедами", які знищила українська ППО.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Чергова повітряна атака ворога на Київ. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси "Shahed". Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів.

Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено".

Реклама:

Деталі: У повідомленні Попка зазначається, що інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КиївППОШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоТепер про збиті ракети й руйнування заявили в Брянській області

У США пояснили, чому їхні касетні боєприпаси несуть менше загрози для цивільних – CNN

відеоЗеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон

фотоДуда і Зеленський несподівано приїхали у Луцьк

"Хороший лідер" і "правильна політика": більшість росіян підтримають Путіна на виборах – соціологія

За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW

Усі новини...
Переміщення "вагнерівців" до Білорусі поки не зафіксоване – Наєв
На Таврійському напрямку є просування вперед – Тарнавський
Зеленський провів виїзне засідання Ставки на АЕС
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Останні новини
17:31
відеоЗеленський подякував воїнам за активні дії на передовій
17:24
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
17:21
Франція очікує залучення значних інвестицій Tesla у виробництво електромобілів
17:15
фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі
17:02
Стефанішина: Україна буде в НАТО незалежно від рішень Вільнюського саміту
16:42
Глава МЗС Франції: Мета гарантій безпеки Україні буде дуже чіткою
16:19
фото, відеоТепер про збиті ракети й руйнування заявили в Брянській області
15:55
НБУ оштрафував 30 небанківських установ у червні
15:50
відеоРезніков розповів про випробування української станції радіоелектронної розвідки
15:41
Готуються нові поставки військової допомоги Україні - глава МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: