ППО вночі знищила усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва – КМВА

Вночі 2 липня ворог атакував Київ "Шахедами", які знищила українська ППО.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Чергова повітряна атака ворога на Київ. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси "Shahed". Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів.

Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено".

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Деталі: У повідомленні Попка зазначається, що інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило.