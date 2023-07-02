ППО вночі знищила усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва – КМВА
Неділя, 2 липня 2023, 03:33
Вночі 2 липня ворог атакував Київ "Шахедами", які знищила українська ППО.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко
Пряма мова: "Чергова повітряна атака ворога на Київ. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси "Shahed". Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів.
Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено".
Деталі: У повідомленні Попка зазначається, що інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило.