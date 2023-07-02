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ППО вночі знищила усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва – КМВА

Ольга Глущенко Неділя, 2 липня 2023, 03:33
ППО вночі знищила усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва – КМВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Вночі 2 липня ворог атакував Київ "Шахедами", які знищила українська ППО.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Чергова повітряна атака ворога на Київ. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси "Shahed". Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів.

Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено".

Деталі: У повідомленні Попка зазначається, що інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило.

Теми: КиївППОШахед
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