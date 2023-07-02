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Київ атакували ворожі БпЛА, працювала ППО

Ольга Глущенко Неділя, 2 липня 2023, 02:50
Київ атакували ворожі БпЛА, працювала ППО
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі 2 липня в Києві після оголошеної повітряної тривоги через загрозу ворожих БпЛА пролунали вибухи, Повітряні сили повідомили про роботу ППО

Джерело: Повітряні сили, КМВА, КОВА

Дослівно Повітряні сили: "Київ – працює ППО! Перебувайте в укриттях!"

Деталі: Згодом про роботу ППО повідомили у КМВА та Київській ОВА.

Також закликали дотримуватися інформаційної гігієни – не фотографувати і не знімати роботу українських захисників.

Крім того, нагадали про необхідність залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

О 03:20 в Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.

Теми: КиївППО
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