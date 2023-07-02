Київ атакували ворожі БпЛА, працювала ППО
Неділя, 2 липня 2023, 02:50
Вночі 2 липня в Києві після оголошеної повітряної тривоги через загрозу ворожих БпЛА пролунали вибухи, Повітряні сили повідомили про роботу ППО
Джерело: Повітряні сили, КМВА, КОВА
Дослівно Повітряні сили: "Київ – працює ППО! Перебувайте в укриттях!"
Деталі: Згодом про роботу ППО повідомили у КМВА та Київській ОВА.
Також закликали дотримуватися інформаційної гігієни – не фотографувати і не знімати роботу українських захисників.
Крім того, нагадали про необхідність залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.
О 03:20 в Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.