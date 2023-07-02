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У Києві та низці областей оголошували тривогу через ракетну небезпеку

Ольга Глущенко Неділя, 2 липня 2023, 08:14
У Києві та низці областей оголошували тривогу через ракетну небезпеку
фото Getty Images

У низці областей України зранку 2 липня на понад 30 хвилин була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися о 06:55 ранку.

Станом на 06:58 вона охопила території південних, східних, північних і центральних областей.

 
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Повітряні сили повідомили про виліт Ту-22м3 з аеродрому Моздок РФ.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 07:21 повітряну тривогу було оголошено у столиці та Київській області. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

О 07:47 відбої повітряної тривоги оголосили в південних областях.

Після 8:12 тривога була скасована всюди.

Нагадаємо: Вночі Україною ширилася повітряна тривога через загрозу ворожих ракет і БпЛА.

Теми: повітряна тривога
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