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Обстріли Херсонщини: вночі поранення отримала дитина

Ольга Глущенко Неділя, 2 липня 2023, 07:57
Обстріли Херсонщини: вночі поранення отримала дитина
Знак "Херсонська область". Фото з Вікіпедії

Внаслідок ворожого обстрілу у Херсонській області поранення отримала 13-річна дитина.

Джерело: керівник пресофісу Херсонської ОВА Толоконніков у телемарафоні

Деталі: Толоконніков повідомив, що "ніч була гучна".

Зокрема, вночі російська армія обстріляла село Милове Бериславського району.

Під обстріл потрапила 13-річна дитина, вона отримала поранення.

Дитину госпіталізували, загрози її життю нема – додав Толоконніков.

Нагадаємо: Вдень 1 липня окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона, один зі снарядів влучив у будинок і травмував двох дітей.

Теми: Херсонська областьдітивійна
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