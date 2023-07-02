Обстріли Херсонщини: вночі поранення отримала дитина
Неділя, 2 липня 2023, 07:57
Внаслідок ворожого обстрілу у Херсонській області поранення отримала 13-річна дитина.
Джерело: керівник пресофісу Херсонської ОВА Толоконніков у телемарафоні
Деталі: Толоконніков повідомив, що "ніч була гучна".
Зокрема, вночі російська армія обстріляла село Милове Бериславського району.
Під обстріл потрапила 13-річна дитина, вона отримала поранення.
Дитину госпіталізували, загрози її життю нема – додав Толоконніков.
Нагадаємо: Вдень 1 липня окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона, один зі снарядів влучив у будинок і травмував двох дітей.