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У перший день липня знищені 800 окупантів та сотня одиниць техніки

Роман ПетренкоНеділя, 2 липня 2023, 08:27
У перший день липня знищені 800 окупантів та сотня одиниць техніки
російський танк в Україні, фото генштабу

Збройні сили протягом першого липня ліквідували на фронті 790 росіян, 26 артсистем та 20 броньованих машин.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4052 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7888 (+20) од,
  • артилерійських систем – 4188 (+26) од,
  • РСЗВ – 637 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 390 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 583 (+3).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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