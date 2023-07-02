У перший день липня знищені 800 окупантів та сотня одиниць техніки
Неділя, 2 липня 2023, 08:27
Збройні сили протягом першого липня ліквідували на фронті 790 росіян, 26 артсистем та 20 броньованих машин.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4052 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7888 (+20) од,
- артилерійських систем – 4188 (+26) од,
- РСЗВ – 637 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 390 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 583 (+3).
Дані уточнюються.