Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київщина: уламки російських БПЛА пошкодили будинки, є поранений

Роман ПетренкоНеділя, 2 липня 2023, 08:50
Київщина: уламки російських БПЛА пошкодили будинки, є поранений
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Під час російської атаки вночі на 2 липня у Київській області від уламків БПЛА пошкоджені декілька будинків та поранений чоловік.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: Влада уточнює, що фактів влучань не зафіксовано.

Внаслідок падіння уламків у двох районах області пошкоджені три приватні будинки.

Реклама:

Постраждав мешканець одного з будинків, отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо: Вночі 2 липня ворог атакував Київ "Шахедами", які знищила українська ППО.

Теми: Київська областьШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
Київська область
Повітряники повідомляли про загрозу ворожих БпЛА в Києві та областях
McDonald's відкрив новий ресторан на Київщині
Хуліганство і злісна непокора: на Київщині під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ виник конфлікт
Останні новини
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
19:20
У Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з українцями: є загибла і поранені
Усі новини...
Реклама: