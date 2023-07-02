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Київщина: уламки російських БПЛА пошкодили будинки, є поранений

Роман ПетренкоНеділя, 2 липня 2023, 08:50
Київщина: уламки російських БПЛА пошкодили будинки, є поранений
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Під час російської атаки вночі на 2 липня у Київській області від уламків БПЛА пошкоджені декілька будинків та поранений чоловік.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: Влада уточнює, що фактів влучань не зафіксовано.

Внаслідок падіння уламків у двох районах області пошкоджені три приватні будинки.

Постраждав мешканець одного з будинків, отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо: Вночі 2 липня ворог атакував Київ "Шахедами", які знищила українська ППО.

Теми: Київська областьШахедвійна
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