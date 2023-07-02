Київщина: уламки російських БПЛА пошкодили будинки, є поранений
Неділя, 2 липня 2023, 08:50
Під час російської атаки вночі на 2 липня у Київській області від уламків БПЛА пошкоджені декілька будинків та поранений чоловік.
Джерело: Київська ОВА
Деталі: Влада уточнює, що фактів влучань не зафіксовано.
Внаслідок падіння уламків у двох районах області пошкоджені три приватні будинки.
Постраждав мешканець одного з будинків, отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо: Вночі 2 липня ворог атакував Київ "Шахедами", які знищила українська ППО.