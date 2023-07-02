Внаслідок обстрілів Балаклії поранені ще дві жінки

Росіяни 1 липня обстрілювали Балаклію Ізюмського району на Харківщині, дві жінки поранені, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Деталі: Зазначається, що внаслідок обстрілів Балаклії касетними боєприпасами була поранена та госпіталізована 65-річна жінка, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Пізніше до медиків звернулася жінка 73 років з осколковим пораненням, лікується амбулаторно.

В місті пошкоджено 4 житлових будинки, 1 господарча споруда, лінія електропередач та залізнична колія.

Тим часом в селі Богодарове при проведенні польових робіт на міні підірвався трактор, без постраждалих.

Нагадаємо: Внаслідок обстрілу росіянами Балаклії на Харківщині у суботу одну людину поранено, ще троє отримали травми, серед них підліток.