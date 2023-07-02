Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Внаслідок обстрілів Балаклії поранені ще дві жінки

Роман ПетренкоНеділя, 2 липня 2023, 12:02
Внаслідок обстрілів Балаклії поранені ще дві жінки
руйнування внаслідок обстрілів балаклії, фото ова

Росіяни 1 липня обстрілювали Балаклію Ізюмського району на Харківщині, дві жінки поранені, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Деталі: Зазначається, що внаслідок обстрілів Балаклії касетними боєприпасами була поранена та госпіталізована 65-річна жінка, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Пізніше до медиків звернулася жінка 73 років з осколковим пораненням, лікується амбулаторно.

В місті пошкоджено 4 житлових будинки, 1 господарча споруда, лінія електропередач та залізнична колія.

Тим часом в селі Богодарове при проведенні польових робіт на міні підірвався трактор, без постраждалих.

Нагадаємо: Внаслідок обстрілу росіянами Балаклії на Харківщині у суботу одну людину поранено, ще троє отримали травми, серед них підліток.

Теми: Харківська областьІзюмобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Харківська область
Через обстріли окупантів сталася лісова пожежа на Харківщині
Росіяни тричі обстріляли Вовчанськ за ніч, є поранений
На Харківщині зняли заборону на культурно-розважальні заходи
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: