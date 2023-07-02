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Бігуни доставлять прапор з Бахмута на саміт НАТО у Вільнюсі

"Європейська правда"Неділя, 2 липня 2023, 12:57
Бігуни доставлять прапор з Бахмута на саміт НАТО у Вільнюсі
фото: дпсу

1 липня на українсько-польському кордоні прикордонники зустріли учасників ультрамарафону, які доставляють прапор з Бахмута на саміт НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".

В пункті пропуску "Устилуг" учасники марафону "Підіймаю прапор за Україну в НАТО" передали український стяг литовським спортсменам. Це відбулось у рамках ультрамарафону, який 25 червня стартував у Києві. 

Спортсмени долали маршрут з прапором України, який отримали від українських військових з Бахмута. Зокрема, маршрут пролягав через Київщину, Житомирщину, Рівненщину та Волинь.

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Біля пункту пропуску "Устилуг" команда українських бігунів передала стяг друзям з Литви. Вони доставлять український прапор до Вільнюса, де планують його підняти до саміту країн НАТО, який має розпочатися 11 липня.

"Цією акцією ми хочемо привернути увагу світової спільноти до війни в Україні і наблизити її можливість стати 33-м членом Північноатлантичного альянсу НАТО. У Литві люди повісять українські прапори на будинки, на балкони, на мости, коли відбуватиметься саміт НАТО, щоб всі делегації бачили прапори по всіх дорогах, де вони їхатимуть", – зазначає організатор забігу Дамінікас Кубіліус.

Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт лідерів держав НАТО, на якому Україна сподівається ухвалення рішення щодо перспективи свого членства.

ВІДЕО ДНЯ

Вільнюський муніципалітет приєднається до ініціативи підтримки вступу України до НАТО – 7-11 липня у литовській столиці вивісять щонайменше 33 тисячі українських прапорів.

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Теми: БахмутНАТОвійна
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