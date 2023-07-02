Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сили оборони просуваються на флангах Бахмута, в самому місті діють деякі підрозділи – Череватий

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 16:47
Сили оборони просуваються на флангах Бахмута, в самому місті діють деякі підрозділи – Череватий
ситуація навколо Бахмута, скріншот deepstatemap

Сили оборони просуваються на південних і північних флангах навколо Бахмута, а в самому місті діють українські снайперські групи та "деякі інші підрозділи".

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Дослівно: "Міських інтенсивних боїв там (у Бахмуті – ред.) нема, там діють наші снайперські групи, деякі інші підрозділи, про які можна буде дещо згодом сказати. Масивний натиск триває на південних і північних флангах навколо міста.

Там у нас є просування. Коли ми його верифікуємо, закріпимося – деталі розповімо".

Деталі: За словами Череватого, Сили оборони перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку.

"Якщо 10 місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога, але тиснемо зовсім протилежною тактикою – навпаки, використовуємо всі досягнення вітчизняної і світової військової науки, безпілотні апарати, розвідку, високоточні системи, щоб знищувати ворога, пробивати проходи в мінних полях. І крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до великих втрат, просуваємося. І в принципі, виконуємо поставленні завдання по натиску на ворога", – сказав він.

Речник також розповів, що минулого тижня на Бахмутському напрямку українські військові практично щодоби брали окупантів у полон.

"Попередній тиждень був багатий на взяття в полон, фактично щодоби брали полонених. Ця доба непоказова – тільки один полонений, але було і 8-10 полонених за добу. Це різного типу підрозділи, як регулярної армії противника, так і приватної компанії ветерани, де були люди з кримінальним минулим", – сказав Череватий.

За його словами, полонені переважно є людьми не високоосвіченими і невисокого соціального статусу.

"Високомотивованих або високопідготовлених фахівців ми серед них не бачили", – додав речник.

Теми: Бахмутвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Бахмут
"Гіацинти", "Піони", "Малахіт": ССО показали вогняні "жнива" під Бахмутом
Оборонці зайняли панівні висоти і тримають Бахмут під вогневим контролем − Міноборони
Кадировці біля Бахмута поки не з’являлись - батальйон "Свобода"
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: