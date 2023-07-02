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Сили оборони просуваються на флангах Бахмута, в самому місті діють деякі підрозділи – Череватий

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 16:47
Сили оборони просуваються на флангах Бахмута, в самому місті діють деякі підрозділи – Череватий
ситуація навколо Бахмута, скріншот deepstatemap

Сили оборони просуваються на південних і північних флангах навколо Бахмута, а в самому місті діють українські снайперські групи та "деякі інші підрозділи".

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Дослівно: "Міських інтенсивних боїв там (у Бахмуті – ред.) нема, там діють наші снайперські групи, деякі інші підрозділи, про які можна буде дещо згодом сказати. Масивний натиск триває на південних і північних флангах навколо міста.

Там у нас є просування. Коли ми його верифікуємо, закріпимося – деталі розповімо".

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Деталі: За словами Череватого, Сили оборони перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку.

"Якщо 10 місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога, але тиснемо зовсім протилежною тактикою – навпаки, використовуємо всі досягнення вітчизняної і світової військової науки, безпілотні апарати, розвідку, високоточні системи, щоб знищувати ворога, пробивати проходи в мінних полях. І крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до великих втрат, просуваємося. І в принципі, виконуємо поставленні завдання по натиску на ворога", – сказав він.

Речник також розповів, що минулого тижня на Бахмутському напрямку українські військові практично щодоби брали окупантів у полон.

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"Попередній тиждень був багатий на взяття в полон, фактично щодоби брали полонених. Ця доба непоказова – тільки один полонений, але було і 8-10 полонених за добу. Це різного типу підрозділи, як регулярної армії противника, так і приватної компанії ветерани, де були люди з кримінальним минулим", – сказав Череватий.

За його словами, полонені переважно є людьми не високоосвіченими і невисокого соціального статусу.

"Високомотивованих або високопідготовлених фахівців ми серед них не бачили", – додав речник.

Теми: Бахмутвійна
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