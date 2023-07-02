Із Росії летіли "Шахеди" – Повітряні сили

Повітряні сили зафіксували запуск "Шахедів" із Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї Росії.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано запуск БпЛА "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.

Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько півночі. При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття".

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Що передувало: У Приморсько-Ахтарську, звідки в Україну запускають "Шахеди", в неділю біля військового аеродрому стався вибух, на місці якого утворилася вирва.