У Росії стався вибух біля військового аеродрому, звідки запускали "Шахеди" – ЗМІ

У Приморсько-Ахтарську в Краснодарському краї РФ біля військового аеродрому стався вибух, на місці якого утворилася вирва.

Джерело: "Медуза" з посиланням на низку російських ЗМІ та телеграм-каналів, губернатор регіону Веніамін Кондратьєв у Telegram

Деталі: Портал 93.ru пише, що близько 16:00 жителі Приморсько-Ахтарська повідомили про гучний вибух, після якого в небо піднявся стовп чорного диму. За даними порталу, вибух стався в районі військового аеродрому.

Телеграм-канал Baza публікує фото вирви, що утворилася, як стверджується, внаслідок вибуху. За даними Baza, розмір вирви – близько 10 метрів у діаметрі та близько чотирьох метрів у глибину.

Телеграм-канал Mash стверджує, що в Приморсько-Ахтарську системи ППО збили ракету, яка нібито намагалася атакувати склад ПММ на території військового аеродрому. Інші джерела цього поки не підтверджували.

Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв повідомив, що жертв і постраждалих немає.

"Жертв і постраждалих немає. За попередньою інформацією, житлові будинки та об'єкти інфраструктури не пошкоджено. Зараз з'ясовуються причини події", - написав він, не уточнивши, що саме сталося.

Що передувало: Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск іранських "Шахедів" з аеродрому Приморсько-Ахтарська в РФ. Зокрема, про це йшлося 29 і 30 червня.