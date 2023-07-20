Євросоюз пропонує "спецрахунок" для військової підтримки України на €20 млрд

Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі 20 липня обговорили створення "окремої складової" Європейського фонду миру для забезпечення довгострокових потреб України в обороні.

Джерело: високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, яуого цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми запропонували створити окрему секцію в межах Європейського фонду миру для надання до 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років на оборонні потреби України".

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Деталі: За словами Борреля, Євросоюз нині зосереджений на тому, щоб перетворити нинішню підтримку України "на довгострокове зобов’язання у сфері безпеки".

Він натякнув, що це пов’язано із "безпековими зобов’язаннями", які ЄС може запропонувати Україні.

За словами топ-жипломата, це дозволить використовувати для підтримки України той самий інструмент, який "дуже добре працював і працює", але він матиме окреме фінансування саме для українських оборонних потреб і буде розрахований одразу на кількарічну перспективу.

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Боррель додав, що питання обговорять детальніше наприкінці серпня на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країни ЄС у Толедо. Як раніше писали ЗМІ, Євросоюз прагне схвалення ініціативи до осені.

Хоча через Європейський фонд миру Євросоюзууже й так надає аналогічну допомогу Україні, вона здійснюється через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Крім того, обсяг фонду швидко вичерпується, і лиш нещодавно його довелось збільшувати.

Що передувало: Наприкінці червня Боррель пропонував планувати військову підтримку України з боку ЄС як довгостроковий проєкт, спрямований на стратегічне зміцнення її обороноздатності.