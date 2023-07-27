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Польща вперше за 18 років створює у війську ракетний підрозділ

"Європейська правда"Четвер, 27 липня 2023, 14:37

До складу Війська Польського через після 18-річної перерви повертається ракетно-артилерійський підрозділ.

Про це заявив глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак після підписання рішення про створення Академії HIMARS і 1-ї ракетної бригади, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Блащак в четвер у селі Києво (Куявсько-Поморське воєводство) взяв участь у церемонії підписання рішення про створення Академії HIMARS і 1-ї ракетної бригади, а також у ракетних навчаннях з використанням пускової установки HIMARS.

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"Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділ", – сказав очільник Міністерства оборони.

Він нагадав, що у 2005 році була розформована остання ескадрилья, оснащена пострадянським озброєнням – ракетами "Точка", дальність дії яких становить 70 кілометрів. "Сьогодні ми побачили в дії HIMARS, дальність дії яких становить до 300 кілометрів", – підкреслив він.

За його словами, це означає, що польська армія має можливість вести вогонь на великі відстані. "Це надзвичайно важливо для стримування агресора. Ми усвідомлюємо, що HIMARS в руках українців є ефективною зброєю для зупинки російського вторгнення", – додав Блащак.

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Очільник Міноборони наголосив, що завданням польської влади є оснащення польської армії зброєю, яка є ефективною і перевіреною для стримування агресора – "зброєю, яка змусить Росію не наважуватися на вторгнення в Польщу". "Саме така зброя є на озброєнні Війська Польського. Сьогодні ми могли переконатися, що в руках польських солдатів, які пройшли підготовку як у США, так і в Польщі, це чудова зброя для стримування агресора", – сказав він.

Нагадаємо, 15 травня Маріуш Блащак на військовому летовищі у варшавському аеропорту Окенце повідомив про прибуття в країну перших установок HIMARS.

Міністр також нагадав, що незабаром у польському Торуні буде створена "академія HIMARS", яка навчатиме солдатів експлуатації пускових установок, а також займатиметься логістикою та обслуговуванням цього обладнання.

Теми: Польщаармія
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