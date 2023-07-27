Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща вперше за 18 років створює у війську ракетний підрозділ

"Європейська правда"Четвер, 27 липня 2023, 14:37

До складу Війська Польського через після 18-річної перерви повертається ракетно-артилерійський підрозділ.

Про це заявив глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак після підписання рішення про створення Академії HIMARS і 1-ї ракетної бригади, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Блащак в четвер у селі Києво (Куявсько-Поморське воєводство) взяв участь у церемонії підписання рішення про створення Академії HIMARS і 1-ї ракетної бригади, а також у ракетних навчаннях з використанням пускової установки HIMARS.

"Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділ", – сказав очільник Міністерства оборони.

Реклама:

Він нагадав, що у 2005 році була розформована остання ескадрилья, оснащена пострадянським озброєнням – ракетами "Точка", дальність дії яких становить 70 кілометрів. "Сьогодні ми побачили в дії HIMARS, дальність дії яких становить до 300 кілометрів", – підкреслив він.

За його словами, це означає, що польська армія має можливість вести вогонь на великі відстані. "Це надзвичайно важливо для стримування агресора. Ми усвідомлюємо, що HIMARS в руках українців є ефективною зброєю для зупинки російського вторгнення", – додав Блащак.

Очільник Міноборони наголосив, що завданням польської влади є оснащення польської армії зброєю, яка є ефективною і перевіреною для стримування агресора – "зброєю, яка змусить Росію не наважуватися на вторгнення в Польщу". "Саме така зброя є на озброєнні Війська Польського. Сьогодні ми могли переконатися, що в руках польських солдатів, які пройшли підготовку як у США, так і в Польщі, це чудова зброя для стримування агресора", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 15 травня Маріуш Блащак на військовому летовищі у варшавському аеропорту Окенце повідомив про прибуття в країну перших установок HIMARS.

Міністр також нагадав, що незабаром у польському Торуні буде створена "академія HIMARS", яка навчатиме солдатів експлуатації пускових установок, а також займатиметься логістикою та обслуговуванням цього обладнання.

Теми: Польщаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники, є загроза удару − ПС

фотоТрюдо розлучається з дружиною після 18 років шлюбу

До декларації G7 про гарантії безпеки для України вже приєдналися 12 країн − Зеленський

Окупанти убили щонайменше 10 749 цивільних − ОГП

відеоДружина судді ВАКС допомагала йому писати рішення у гучній справі – ЗМІ

На Закарпатті викрили військкома з документами РФ, якому підлеглі зводили будинок

Усі новини...
Польща
"Вагнер" вербує білорусів, готових воювати проти Литви та Польщі – ЦНС
У Польщі затримали українця, який незаконно переправляв мігрантів через кордон
США відреагували на заяву Лукашенка, який пригрозив Польщі "вагнерівцями"
Останні новини
22:33
Фінляндія очікує більшої кількості втікачів із Росії: там посилили закони про призов
22:12
Чехія назвала причину масової загибелі риби у річці Одер
21:55
У центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух − мер
21:40
"Вояж" білоруських гелікоптерів до Польщі: Мінськ просить Варшаву "не нагнітати"
21:37
Foxconn інвестує $600 мільйонів в Індію для виробництва компонентів для iPhone і чипів
21:24
Зеленський проводив нараду щодо безпеки на Закарпатті, зустрічався з угорською громадою  
21:08
"Вагнер" продовжує вербувати найманців у Росії попри заяви Пригожина – росЗМІ
21:07
Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники, є загроза удару − ПС
21:00
фотоТрюдо розлучається з дружиною після 18 років шлюбу
21:00
Школяр зі Львова замість купівлі відеогри задонатив кошти на дрон для ЗСУ
Усі новини...
Реклама: