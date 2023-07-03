Росіяни гатили по Марганцю і Нікополю: поранена жінка

Російські окупанти обстріляли Марганець та Нікополь на Дніпропетровщині увечері 2 липня, у результаті чого одна людина дістала поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Постраждала 86-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Стан − задовільний".

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Деталі: Голова ОВА також додав, що пошкоджені 9 приватних будинків, 7 господарських споруд, авто, понівечені газогін, лінія електропередач та побита сонячна панель.

Фото з telegram Лисака

Вночі захисники з ПвК "Схід" збили над областю безпілотник "Шахед-136".

Фото з telegram Лисака

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