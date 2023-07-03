Росіяни гатили по Марганцю і Нікополю: поранена жінка
Понеділок, 3 липня 2023, 08:18
Російські окупанти обстріляли Марганець та Нікополь на Дніпропетровщині увечері 2 липня, у результаті чого одна людина дістала поранення.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Постраждала 86-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Стан − задовільний".
Деталі: Голова ОВА також додав, що пошкоджені 9 приватних будинків, 7 господарських споруд, авто, понівечені газогін, лінія електропередач та побита сонячна панель.
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