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Повітряні сили показали, як знищують ворожі ракети, літаки і дрони

Ірина БалачукПонеділок, 3 липня 2023, 09:33
Повітряні сили показали, як знищують ворожі ракети, літаки і дрони
Скриншот з відео

Повітряні сили опублікували відео до Дня зенітних ракетних військ, в якому показали, як різні підрозділи ПС щоденно знищують повітряні цілі росіян.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у YouTube

Дослівно ПС ЗСУ: "Вистояли і вистрелили! Рашисти понад усе хотіли знищити наше ППО! Вони хотіли легкої прогулянки в українському небі. І вдарили по зенітних ракетних військах… Але ми – вистояли… І вистрелили… А вони отримали".

Деталі: У ролику ПС показали операторів різних систем ППО − ЗРК "С-300", ЗРК "Бук-М1", ЗРК "NASAMS", ЗРК "Iris-T", ЗРК "Patriot" − а також те, як вони ведуть списки знищених російських повітряних цілей − спеціальні позначки наносять просто на техніку ППО.

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"Сьогодні воїни зенітних ракетних військ продовжують бити окупанта в українському небі, найсучаснішою у світі зброєю", − підсумували у Повітряних силах. 

Для довідки: 3 липня відзначається День зенітних ракетних військ у складі Повітряних Сил ЗСУ. Професійне свято зенітників запровадили у 2011 році.

Передісторія:

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Теми: Повітряні сили ЗСУ
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