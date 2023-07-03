За підтримку ЗСУ: в Москві оголосили в розшук бізнесмена Черняка, провели обшуки у справі "Global Spirits"

У Росії завели справу проти міжнародного алкогольного холдингу "Global Spirits" і оголосили в розшук його бенефіціара, українського бізнесмена Євгена Черняка. Холдинг запевняє, що не працює в Росії і не має там ані працівників, ані виробництва, ані торгівлі.

Джерело: російські пропагандистські агентства РИА Новости і ТАСС, коментар PR-служби холдингу "Global Spirits"

Деталі: Співробітники великого алкогольного холдингу "Global Spirits" (власник бренду "Хортиця") проходять у Росії у справі про спонсорування ЗСУ. За даними російських силовиків, вони перевели на ці цілі понад 500 млн рублів з лютого до квітня 2022 року.

Заведено справу про "фінансування тероризму".

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Серед підозрюваних – голова наглядової ради алкогольного холдингу Євген Черняк та інші засновники й керівники.

Черняка оголошено в розшук за звинуваченням у фінансуванні ЗСУ, а двох його "співучасників" затримано в Москві, повідомляє ТАСС.

У МВС РФ заявили, що у використовуваних підозрюваними житлових, офісних і складських приміщеннях проведено обшуки. Вилучено комп'ютерну техніку та фінансово-господарську документацію.

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Також нібито проведено допити засновників і керівників організацій, що входять до холдингу (у "Global Spirits" заявили, що не мають ані компаній, ані працівників у Росії – УП).

Слідчий комітет РФ заявив, що питання про арешт часток організацій, що входять до холдингу "Global Spirits", керівників якого підозрюють у фінансуванні ЗСУ, розглянуть найближчим часом.

Оновлення: Після публікації новини представниця PR-служби "Global Spirits" звернулася до "Української правди" зі спростуванням того, що компанія нібито має працівників чи працює в Росії.

Дослівно: "Це ворожий пропагандистський абсурд. Компанії "Global Spirits" ніколи не було в РФ і не може бути зараз. Ні на яких її співробітників на території РФ ніяких справ не порушено. І ніхто, звичайно, не затриманий. Це примітивна брехня.

Проти "Global Spirits" з 2014 року введена санкція про заборону постачання продукції на ринок РФ. І зараз, увімкнувши VPN, можна побачити цю постанову на сайті їхнього контролюючого органу. Санкція, яка діє вже 9 років, однією з перших заборонила постачання української горілчаної продукції та пива. В одному документі – заборонено постачати та продавати продукцію. Відповідно, товар на ринок РФ не міг постачатися ні в якому вигляді.

"Global Spirits" 24 лютого 2022 року відкликала ліцензію на виробництво брендів у РФ, як і багато інших українських виробників. Це єдина можлива процедура, за якою дію ліцензії можна припинити раніше встановленого терміну. "Global Spirits" зробила це так, як і всі американські та європейські компанії, що прийняли рішення залишити ринок країни-агресора."

Довідка: Український бізнесмен Євген Черняк є генеральним директором холдингу "Global Spirits".

"Global Spirits" є власником низки підприємств із виробництва алкогольних напоїв: лікеро-горілчаний завод "Хортиця" й Одеський коньячний завод. Завод "Кримський винний дім" із 2014 року компанії "Global Spirits" не належить.

За інформацією російських ЗМІ, у 2011-2022 роках із холдингом були тісно афілійовані російські лікеро-горілчані заводи "Русский Север" і "Родник", але у 2022 році ці активи були виведені з-під бренду "Global Spirits".