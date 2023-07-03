Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За підтримку ЗСУ: в Москві оголосили в розшук бізнесмена Черняка, провели обшуки у справі "Global Spirits"

Олена РощінаПонеділок, 3 липня 2023, 12:26
За підтримку ЗСУ: в Москві оголосили в розшук бізнесмена Черняка, провели обшуки у справі Global Spirits
У Москві оголошено в розшук українського бізнесмена Євгена Черняка, скріншот

У Росії завели справу проти міжнародного алкогольного холдингу "Global Spirits" і оголосили в розшук його бенефіціара, українського бізнесмена Євгена Черняка. Холдинг запевняє, що не працює в Росії і не має там ані працівників, ані виробництва, ані торгівлі.

Джерело: російські пропагандистські агентства РИА Новости і ТАСС, коментар PR-служби холдингу "Global Spirits"

Деталі: Співробітники великого алкогольного холдингу "Global Spirits" (власник бренду "Хортиця") проходять у Росії у справі про спонсорування ЗСУ. За даними російських силовиків, вони перевели на ці цілі понад 500 млн рублів з лютого до квітня 2022 року.

Заведено справу про "фінансування тероризму". 

Серед підозрюваних – голова наглядової ради алкогольного холдингу Євген Черняк та інші засновники й керівники. 

Черняка оголошено в розшук за звинуваченням у фінансуванні ЗСУ, а двох його "співучасників" затримано в Москві, повідомляє ТАСС.  

У МВС РФ заявили, що у використовуваних підозрюваними житлових, офісних і складських приміщеннях проведено обшуки. Вилучено комп'ютерну техніку та фінансово-господарську документацію.

Також нібито проведено допити засновників і керівників організацій, що входять до холдингу (у "Global Spirits" заявили, що не мають ані компаній, ані працівників у Росії – УП).

 

Слідчий комітет РФ заявив, що питання про арешт часток організацій, що входять до холдингу "Global Spirits", керівників якого підозрюють у фінансуванні ЗСУ, розглянуть найближчим часом.

Оновлення: Після публікації новини представниця PR-служби "Global Spirits" звернулася до "Української правди" зі спростуванням того, що компанія нібито має працівників чи працює в Росії.

Дослівно: "Це ворожий пропагандистський абсурд. Компанії "Global Spirits" ніколи не було в РФ і не може бути зараз. Ні на яких її співробітників на території РФ ніяких справ не порушено. І ніхто, звичайно, не затриманий. Це примітивна брехня. 

Проти "Global Spirits" з 2014 року введена санкція про заборону постачання продукції на ринок РФ. І зараз, увімкнувши VPN, можна побачити цю постанову на сайті їхнього контролюючого органу. Санкція, яка діє вже 9 років, однією з перших заборонила постачання української горілчаної продукції та пива. В одному документі – заборонено постачати та продавати продукцію. Відповідно, товар на ринок РФ не міг постачатися ні в якому вигляді. 

"Global Spirits" 24 лютого 2022 року відкликала ліцензію на виробництво брендів у РФ, як і багато інших українських виробників. Це єдина можлива процедура, за якою дію ліцензії можна припинити раніше встановленого терміну. "Global Spirits" зробила це так, як і всі американські та європейські компанії, що прийняли рішення залишити ринок країни-агресора." 

Довідка: Український бізнесмен Євген Черняк є генеральним директором холдингу "Global Spirits".

"Global Spirits" є власником низки підприємств із виробництва алкогольних напоїв: лікеро-горілчаний завод "Хортиця" й Одеський коньячний завод. Завод "Кримський винний дім" із 2014 року компанії "Global Spirits" не належить.

За інформацією російських ЗМІ, у 2011-2022 роках із холдингом були тісно афілійовані російські лікеро-горілчані заводи "Русский Север" і "Родник", але у 2022 році ці активи були виведені з-під бренду "Global Spirits".

УП, оновлено 05.07.2023
Теми: Росіявійнабізнес
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Росіяни концентрують основні зусилля на 5 напрямках, за добу 17 боєзіткнень – Генштаб
ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Останні новини
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
Усі новини...
Реклама: