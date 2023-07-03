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Десантники спалили свіженький БК росіян під Бахмутом

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 липня 2023, 13:19
Десантники спалили свіженький БК росіян під Бахмутом
шеврон 77-ї бригади ДШВ

Десантники 77 бригади ДШВ знищили боєкомплект окупантів в районі Бахмута.

Джерело: пресслужба командування ДШВ

Деталі: Зазначається, що артилеристи 77 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили щойно доставлені та розвантажені ворожі боєприпаси.

Пряма мова офіцера розвідувально-вогневого комплексу: "У результаті злагодженої роботи артилерії та розвідки десантників противник втратив велику кількість боєприпасів".

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Теми: Бахмутвійна
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