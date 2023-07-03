ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою

Рішення про візит президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі ще не ухвалене, все буде залежати від ситуації на полі бою.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров у коментарі для "Суспільне"

Пряма мова Никифорова: "Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою".

Деталі: Никифоров зазначив, що рішення ще не ухвалене.

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Він порадив журналістам "звернути увагу на заяви президента, він чітко ці обставини вже описував" (за яких поїде на саміт – ред.).

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі (Литва) вже наступного тижня, 11-12 липня.

Раніше заступник керівника Офісу президента і дипломатичний радник голови держави Ігор Жовква дав зрозуміти, що Зеленський приїде на саміт Північноатлантичного Альянсу до Вільнюса лише за умови, що Україна отримає там чітку перспективу членства у НАТО.

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