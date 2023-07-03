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ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою

"Українська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 16:59
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Рішення про візит президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі ще не ухвалене, все буде залежати від ситуації на полі бою.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров у коментарі для "Суспільне"

Пряма мова Никифорова: "Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою".

Деталі: Никифоров зазначив, що рішення ще не ухвалене.

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Він порадив журналістам "звернути увагу на заяви президента, він чітко ці обставини вже описував" (за яких поїде на саміт – ред.).

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі (Литва) вже наступного тижня, 11-12 липня.

Раніше заступник керівника Офісу президента і дипломатичний радник голови держави Ігор Жовква дав зрозуміти, що Зеленський приїде на саміт Північноатлантичного Альянсу до Вільнюса лише за умови, що Україна отримає там чітку перспективу членства у НАТО. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою, без ПДЧ. 
  • Поки українська сторона чекатиме на затвердження від всіх членів Альянсу, вона пропонує реалізувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України згідно з Київським безпековим договором. 
  • За даними ЗМІ, Велика Британія, Франція, Німеччина й США нібито готові надати гарантії безпеки для України у вигляді постійної підтримки. 
  • Генсек НАТО Столтенберг заявляв, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30-ти союзників.
  • Президенти 9 країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО. Серед них – лідери Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини. Також про підтримку вступу України до Альянсу заявила Канада. У США ж вважають, що вступ України в НАТО "не на часі".
  • У Росії наполягають, що євроатлантичний курс української влади став причиною російської агресії проти України, хоча саме напад РФ спонукає Україну швидше рухатися до НАТО. 

Теми: НАТОЗеленськийОфіс президентавійна
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