ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
Рішення про візит президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі ще не ухвалене, все буде залежати від ситуації на полі бою.
Джерело: речник президента Сергій Никифоров у коментарі для "Суспільне"
Пряма мова Никифорова: "Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою".
Деталі: Никифоров зазначив, що рішення ще не ухвалене.
Він порадив журналістам "звернути увагу на заяви президента, він чітко ці обставини вже описував" (за яких поїде на саміт – ред.).
Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі (Литва) вже наступного тижня, 11-12 липня.
Раніше заступник керівника Офісу президента і дипломатичний радник голови держави Ігор Жовква дав зрозуміти, що Зеленський приїде на саміт Північноатлантичного Альянсу до Вільнюса лише за умови, що Україна отримає там чітку перспективу членства у НАТО.
Передісторія:
- 30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою, без ПДЧ.
- Поки українська сторона чекатиме на затвердження від всіх членів Альянсу, вона пропонує реалізувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України згідно з Київським безпековим договором.
- За даними ЗМІ, Велика Британія, Франція, Німеччина й США нібито готові надати гарантії безпеки для України у вигляді постійної підтримки.
- Генсек НАТО Столтенберг заявляв, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30-ти союзників.
- Президенти 9 країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО. Серед них – лідери Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини. Також про підтримку вступу України до Альянсу заявила Канада. У США ж вважають, що вступ України в НАТО "не на часі".
- У Росії наполягають, що євроатлантичний курс української влади став причиною російської агресії проти України, хоча саме напад РФ спонукає Україну швидше рухатися до НАТО.