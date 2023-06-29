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Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо в його лідерів буде "дефіцит мужності" – радник

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 21:37
Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо в його лідерів буде дефіцит мужності – радник
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський особисто приїде до Вільнюса на саміт Північноатлантичного Альянсу лише за умови, якщо Україна отримає задовільний результат.

Про це в інтерв’ю Reuters cказав заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, якими є мінімальні умови присутності Зеленського на саміті НАТО, Жовква послався на його промову в парламенті, де український лідер говорив про важливість мужності в сучасному світі.

"Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть схильні демонструвати або будуть демонструвати дефіцит мужності, тоді як Україна з усією мужністю, волею й силою і високим бойовим духом бореться проти російської агресії", – сказав він.

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Він додав, що президенту України "немає сенсу й не буде часу їхати" на саміт у Вільнюсі, якщо там "не буде результату".

На думку радника Зеленського, Україна зараз ближча до отримання запрошення, ніж "пів року тому".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Литви Гітанас Науседа своєю чергою очікує Зеленського з першою леді на саміті НАТО і буде дуже здивований, якщо цього не станеться.

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Теми: ЗеленськийНАТО
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