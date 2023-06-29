Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо в його лідерів буде "дефіцит мужності" – радник

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 21:37
Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо в його лідерів буде дефіцит мужності – радник
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський особисто приїде до Вільнюса на саміт Північноатлантичного Альянсу лише за умови, якщо Україна отримає задовільний результат.

Про це в інтерв’ю Reuters cказав заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, якими є мінімальні умови присутності Зеленського на саміті НАТО, Жовква послався на його промову в парламенті, де український лідер говорив про важливість мужності в сучасному світі.

Реклама:

"Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть схильні демонструвати або будуть демонструвати дефіцит мужності, тоді як Україна з усією мужністю, волею й силою і високим бойовим духом бореться проти російської агресії", – сказав він.

Він додав, що президенту України "немає сенсу й не буде часу їхати" на саміт у Вільнюсі, якщо там "не буде результату".

На думку радника Зеленського, Україна зараз ближча до отримання запрошення, ніж "пів року тому".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа своєю чергою очікує Зеленського з першою леді на саміті НАТО і буде дуже здивований, якщо цього не станеться.

Читайте також: Що думають у НАТО про членство України та як переконати тих, хто сумнівається.

Теми: ЗеленськийНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: