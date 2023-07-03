Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Атака "шахедами" по Сумах: зросла кількість загиблих і поранених

Олександр ШумілінПонеділок, 3 липня 2023, 18:53
Атака шахедами по Сумах: зросла кількість загиблих і поранених
Фото: ДСНС

Станом на 18 годину в Сумах внаслідок атаки безпілотників "шахед" загинули 2 особи і 19 отримали поранення.

Джерело: повідомлення Сумської ОВА

Дослівно: "Внаслідок атаки шахедів по м. Суми 2 особи загинули і 19 поранених.

У закладах охорони здоров'я залишаються 4 постраждалих, із них 2 - важкі в реанімації, 2- середнього ступеня важкості".

Реклама:

Що цьому передувало:

  • Раніше повідомлялося, що в результаті 4 "прильотів" дронів по Сумах загинула одна людина і 16 отримали поранення.

Теми: СумиРосіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
Голова Міноборони Німеччини: Україна отримає десятки Leopard 1A5 "у найближчі тижні"
Генштаб: Ворог наступає в районі Бахмута та Мар’їнки, за добу – понад 30 боєзіткнень
РФ обстріляла Херсонщину: влучили біля церкви, поранено подружжя
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
21:44
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
Усі новини...
Реклама: