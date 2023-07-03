Атака "шахедами" по Сумах: зросла кількість загиблих і поранених
Понеділок, 3 липня 2023, 18:53
Станом на 18 годину в Сумах внаслідок атаки безпілотників "шахед" загинули 2 особи і 19 отримали поранення.
Джерело: повідомлення Сумської ОВА
Дослівно: "Внаслідок атаки шахедів по м. Суми 2 особи загинули і 19 поранених.
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У закладах охорони здоров'я залишаються 4 постраждалих, із них 2 - важкі в реанімації, 2- середнього ступеня важкості".
Що цьому передувало:
- Раніше повідомлялося, що в результаті 4 "прильотів" дронів по Сумах загинула одна людина і 16 отримали поранення.
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