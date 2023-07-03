Атака "шахедами" по Сумах: зросла кількість загиблих і поранених

Станом на 18 годину в Сумах внаслідок атаки безпілотників "шахед" загинули 2 особи і 19 отримали поранення.

Джерело: повідомлення Сумської ОВА

Дослівно: "Внаслідок атаки шахедів по м. Суми 2 особи загинули і 19 поранених.

У закладах охорони здоров'я залишаються 4 постраждалих, із них 2 - важкі в реанімації, 2- середнього ступеня важкості".

Реклама:

Що цьому передувало: