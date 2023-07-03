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Генштаб: Ворог наступає в районі Бахмута та Мар’їнки, за добу – понад 30 боєзіткнень

"Українська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 19:25
Генштаб: Ворог наступає в районі Бахмута та Мар’їнки, за добу – понад 30 боєзіткнень
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти наступають на Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Деталі: Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника та 5 його артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 20 іранських ударних БпЛА типу "Shahed" по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. 

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В результаті протиповітряного бою, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 14 ударних БпЛА типу "Shahed".  

Крім того, ворог завдав 44 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. 

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. Розпочалось переміщення підрозділів Збройних сил Російської Федерації, що проходили підготовку на білоруських полігонах, для їх подальшої участі у бойових діях на території України. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бачівськ, Ходине, Катеринівка Сумської області та Ветеренарне, Козача Лопань, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка  Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії південно-східніше Оріхово-Василівки та західніше Бахмута. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 10 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області. 

На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, незважаючи на ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, захисники відбили усі 14 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка і Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка Запорізької області; Марганець, Нікополь Дніпропетровської області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Теми: ГенштабБахмутвійнаЗбройні сили
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