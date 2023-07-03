Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 3 липня Росія завдала ударів іранськими дронами по житлових будинках, а також по будівлі СБУ в Сумах.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, як сьогодні, завдавши чергового терористичного удару по місту Суми, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі СБУ".

Деталі: Зеленський додав, що потрібно зробити все "можливе і не можливе", щоб ППО в Україні стала найсильнішою.

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