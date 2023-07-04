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Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
Дмитро Кулеба. Фото МЗС

Україна зуміла довести світові плани Росії влаштувати теракт на Запорізькій атомній електростанції, завдяки чому Москва отримала від держав сигнал про неприпустимість вчинення подібних дій, а тому змушена вигадувати новий план щодо ЗАЕС.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Я думаю, що (росіяни – ред.) отримали (сигнал – ред.). І не лише від наших традиційних друзів, партнерів, але й від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елементу в конфлікті".

Деталі: За словами Кулеби, Україна довела світові план РФ щодо ЗАЕС, через що їй буде складніше реалізувати його.

"Тепер їм набагато складніше буде його реалізовувати. Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка здобуде і його, і теж ми його витягнемо на світ білий", – наголосив міністр.

Що цьому передувало:

  • Наприкінці червня Дмитро Кулеба попереджав, що ризик вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем її окупаційних військ, ставить під загрозу весь простір ОБСЄ. 
  • Президент Володимир Зеленський у зв’язку з загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС закликав ЄС працювати над наступним пакетом санкцій і запровадити обмеження проти російської компанії "Росатом".

Теми: ЗАЕСКулеба ДмитроРосія
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