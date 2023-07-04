Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС

Україна зуміла довести світові плани Росії влаштувати теракт на Запорізькій атомній електростанції, завдяки чому Москва отримала від держав сигнал про неприпустимість вчинення подібних дій, а тому змушена вигадувати новий план щодо ЗАЕС.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Я думаю, що (росіяни – ред.) отримали (сигнал – ред.). І не лише від наших традиційних друзів, партнерів, але й від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елементу в конфлікті".

Деталі: За словами Кулеби, Україна довела світові план РФ щодо ЗАЕС, через що їй буде складніше реалізувати його.

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"Тепер їм набагато складніше буде його реалізовувати. Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка здобуде і його, і теж ми його витягнемо на світ білий", – наголосив міністр.

Що цьому передувало:

Наприкінці червня Дмитро Кулеба попереджав, що ризик вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем її окупаційних військ, ставить під загрозу весь простір ОБСЄ.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС закликав ЄС працювати над наступним пакетом санкцій і запровадити обмеження проти російської компанії "Росатом".