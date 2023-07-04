Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
Дмитро Кулеба. Фото МЗС

Україна зуміла довести світові плани Росії влаштувати теракт на Запорізькій атомній електростанції, завдяки чому Москва отримала від держав сигнал про неприпустимість вчинення подібних дій, а тому змушена вигадувати новий план щодо ЗАЕС.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Я думаю, що (росіяни – ред.) отримали (сигнал – ред.). І не лише від наших традиційних друзів, партнерів, але й від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елементу в конфлікті".

Деталі: За словами Кулеби, Україна довела світові план РФ щодо ЗАЕС, через що їй буде складніше реалізувати його.

Реклама:

"Тепер їм набагато складніше буде його реалізовувати. Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка здобуде і його, і теж ми його витягнемо на світ білий", – наголосив міністр.

Що цьому передувало:

  • Наприкінці червня Дмитро Кулеба попереджав, що ризик вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем її окупаційних військ, ставить під загрозу весь простір ОБСЄ. 
  • Президент Володимир Зеленський у зв’язку з загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС закликав ЄС працювати над наступним пакетом санкцій і запровадити обмеження проти російської компанії "Росатом".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗАЕСКулеба ДмитроРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
ЗАЕС
З Енергодара виїхала частина колаборантів-працівників ЗАЕС і персоналу Росатому – мер
ЗАЕС не ЗАЕС, а варення саме себе не зварить
Зеленський закликав до санкцій проти "Росатому" у 12-му пакеті ЄС
Останні новини
21:44
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
Усі новини...
Реклама: