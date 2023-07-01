Зеленський закликав до санкцій проти "Росатому" у 12-му пакеті ЄС

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС закликав ЄС працювати над наступним пакетом санкцій і запровадити обмеження проти російської компанії "Росатом".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з прем’єром Іспанії Педро Санчесом.

Зеленський попередив про підготовку російськими окупантами потенційного сценарію катастрофи на найбільшій в Європі атомній електростанції, Запорізькій АЕС.

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За його словами, у зв’язку з цим потрібен тиск на Росію з боку світових лідерів, щоб не допустити радіаційних інцидентів на ЗАЕС.

"Вже зараз потрібний початок роботи на 12-м пакетом санкцій, ми з Педро (Санчесом) сьогодні почали говорити про ці санкції. Україна не розуміє, чому досі не запроваджені санкції проти компанії "Росатом" і її керівників, коли представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і піддають ризику нашу загальну безпеку", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба попереджає, що ризик вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем її окупаційних військ, ставить під загрозу весь простір ОБСЄ.

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22 червня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія, за даними розвідки, ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

Пізніше у зверненні Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджено.

Міністерство закордонних справ на цьому тлі закликало міжнародну спільноту відреагувати на підготовку теракту, зокрема визнати Росію державою-терористом та запровадити санкції проти російської ядерної програми.