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Зеленський закликав до санкцій проти "Росатому" у 12-му пакеті ЄС

"Європейська правда"Субота, 1 липня 2023, 16:28
Зеленський закликав до санкцій проти Росатому у 12-му пакеті ЄС
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС закликав ЄС працювати над наступним пакетом санкцій і запровадити обмеження проти російської компанії "Росатом".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з прем’єром Іспанії Педро Санчесом.

Зеленський попередив про підготовку російськими окупантами потенційного сценарію катастрофи на найбільшій в Європі атомній електростанції, Запорізькій АЕС.

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За його словами, у зв’язку з цим потрібен тиск на Росію з боку світових лідерів, щоб не допустити радіаційних інцидентів на ЗАЕС.

"Вже зараз потрібний початок роботи на 12-м пакетом санкцій, ми з Педро (Санчесом) сьогодні почали говорити про ці санкції. Україна не розуміє, чому досі не запроваджені санкції проти компанії "Росатом" і її керівників, коли представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і піддають ризику нашу загальну безпеку", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба попереджає, що ризик вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем її окупаційних військ, ставить під загрозу весь простір ОБСЄ.

ВІДЕО ДНЯ

22 червня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія, за даними розвідки, ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

Пізніше у зверненні Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджено.

Міністерство закордонних справ на цьому тлі закликало міжнародну спільноту відреагувати на підготовку теракту, зокрема визнати Росію державою-терористом та запровадити санкції проти російської ядерної програми.

Теми: ЗеленськийсанкціїРосіяЗАЕС
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