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Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ДЖО БАЙДЕН. ФОТО ОПУ

Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена зараз запросити Україну до НАТО, навіть якщо членом Альянсу Україна стане після закінчення війни.

Джерело: інтерв'ю Зеленського телеканалу CNN, повна версія якого вийде 5 липня о 19:00 за Києвом

Деталі: Виступаючи англійською мовою на CNN, Зеленський сказав, що Байден є "особою, яка приймає рішення" – буде Україна в НАТО чи ні.

"Він (президент США – ред.) підтримує наше майбутнє в НАТО", але запрошення зараз стало б величезним мотиватором для українських солдатів, заявив Зеленський.

На запитання, чому б не дочекатися запрошення, Зеленський відповів, що "дуже важливо", аби Україна отримала запрошення "зараз".

"Це так важливо відчувати, що в майбутньому ви дійсно будете поруч із союзниками", – наголосив український президент.

Зеленський додав, що розуміє, що Україна "ніколи не буде в НАТО до того, як закінчиться війна".

"Ми все розуміємо. Але цей сигнал дійсно дуже важливий. І залежить від рішення Байдена", – заявив президент.

Довідково. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Україна сформулювала два конкретні очікування від саміту Альянсу у Вільнюсі – щодо членства та гарантій безпеки.

Читайте також: Головні страхи Заходу щодо членства України в НАТО: як Київ може на них відповісти?

Нагадаємо: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна продовжує інтенсивно готуватись до Вільнюського саміту НАТО, аби здобути рішення, які її задовольняють.

Теми: БайденЗеленськийНАТОУкраїна
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