Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ДЖО БАЙДЕН. ФОТО ОПУ

Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена зараз запросити Україну до НАТО, навіть якщо членом Альянсу Україна стане після закінчення війни.

Джерело: інтерв'ю Зеленського телеканалу CNN, повна версія якого вийде 5 липня о 19:00 за Києвом

Деталі: Виступаючи англійською мовою на CNN, Зеленський сказав, що Байден є "особою, яка приймає рішення" – буде Україна в НАТО чи ні.

"Він (президент США – ред.) підтримує наше майбутнє в НАТО", але запрошення зараз стало б величезним мотиватором для українських солдатів, заявив Зеленський.

Реклама:

На запитання, чому б не дочекатися запрошення, Зеленський відповів, що "дуже важливо", аби Україна отримала запрошення "зараз".

"Це так важливо відчувати, що в майбутньому ви дійсно будете поруч із союзниками", – наголосив український президент.

Зеленський додав, що розуміє, що Україна "ніколи не буде в НАТО до того, як закінчиться війна".

ВІДЕО ДНЯ

"Ми все розуміємо. Але цей сигнал дійсно дуже важливий. І залежить від рішення Байдена", – заявив президент.

Довідково. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Україна сформулювала два конкретні очікування від саміту Альянсу у Вільнюсі – щодо членства та гарантій безпеки.

Читайте також: Головні страхи Заходу щодо членства України в НАТО: як Київ може на них відповісти?

Нагадаємо: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна продовжує інтенсивно готуватись до Вільнюського саміту НАТО, аби здобути рішення, які її задовольняють.

Теми: БайденЗеленськийНАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
Під Москвою збили 2 безпілотники – росЗМІ
Захисники за добу знищили 770 окупантів та 32 артсистеми ворога
Під Бахмутом спалили три ворожі "Гради"
Останні новини
21:44
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
Усі новини...
Реклама: